Campinas-SP recebe o maior Festival do Milho do interior paulista com a febre nacional das fatias e programação especial para comemorar o Dia dos Pais

Evento acontece de 7 a 9 de agosto, entre sexta-feira e domingo, na Praça Arautos da Paz com entrada gratuita; gastronomia temática, grandes shows, homenagens ao Dia dos pais e ações solidárias

Depois do sucesso da primeira edição, Campinas-SP recebe entre os dias 7 e 9 de agosto, de sexta-feira a domingo, o 2º Festival do Milho Verde, que retorna à Praça Arautos da Paz ainda maior. A grande novidade é o Especial Fatias do Festival “Eu Amo Chocolate”, que acontece simultaneamente no mesmo espaço. A proposta é proporcionar experiências únicas para toda a família, oferecendo tradição, inovação gastronômica e música ao vivo. A entrada é gratuita.

Durante três dias, a Praça Arautos da Paz, ao lado da Lagoa do Taquaral, será o cenário de uma celebração da gastronomia afetiva brasileira. O evento reúne mais der 40 operações gastronômicas, espaço kids, ambiente pet friendly, atrações culturais e programação especial dedicada ao Dia dos Pais, festejado oficialmente no domingo, dia 9 de agosto. O festival funcionará na sexta-feira das 17h às 22h, e no sábado e domingo das 11h às 22h.

A realização é da Elo Produções, empresa responsável por importantes festivais gastronômicos do Estado de São Paulo, com destaque para o premiado Festival Sabores da Terra e a Festa Italiana – “Viva La Nostra Gente”, com apoio da Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Vereador Luiz Rossini através de Emenda Impositiva.

“O milho faz parte da memória afetiva dos brasileiros. Crescemos com pamonha, curau, bolo de milho e tantas outras receitas que atravessam gerações. Nesta edição, quisemos unir essa tradição às novas tendências da confeitaria, criando uma experiência que “conversa” com todas as idades. Mais do que um festival gastronômico queremos proporcionar encontros, fortalecer o turismo, incentivar a economia e transformar o Dia dos Pais em uma celebração inesquecível para as famílias”, explica a CEO da Elo Produções, Renata Tannuri Meneghetti.

Culinária típica e sabores afetivos com o milho como protagonista

Realizado no auge da safrinha do milho, período de maior colheita do cereal no Brasil, o festival celebra a abundância da produção nacional e valoriza um dos ingredientes mais presentes na cultura e na gastronomia brasileira. Esse ingrediente símbolo da cultura brasileira, ganha releituras criativas e receitas que vão além da pamonha e do curau. O público poderá experimentar milho com costela desfiada preparado no tacho gigante, polentas recheadas, milho com coberturas variadas, cachapas recheadas e cuscuz em diversas versões.

O cardápio ainda traz como destaque bolo salgado em fatias, arroz de costela com milho verde, coxinha gigante, além dos clássicos milho cozido, milho de praia, bolos, doces e bebidas à base de milho.

Festival traz à praça a febre nacional das fatias

Depois de conquistar as redes sociais, as famosas fatias chegam como uma das grandes atrações do festival. Entre os destaques estão as saborosas fatias de pudim, Matilda e Ninho com Morango, além de inúmeras outras receitas.

O espaço dedicado ao chocolate também é de dar água na boca. Oferece gelato de pipoca caramelizada, gelato de Nutella com brigadeiro de milho brûlée, canjicas gourmet, churros com creme de milho, copos da felicidade, merengues, espetos de chocolate e o tradicional Morango do Amor que volta para matar as saudades.

Pais homenageados com programação especial

O domingo, dia 9 de agosto, será dedicado especialmente à família. A programação começa com a Bênção do Dia dos Pais, com a presença do padre Matheus Bernardes da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, seguida da benção do bolo, cuja renda será revertida para à Paróquia. Em seguida os pais serão presentados com a apresentação da Bateria Campineira, com cerca de 150 ritmistas. Serão duas horas de muita energia e alegria. À tardinha tem tributo a Chitãozinho & Xororó pela dupla Bruno & Thiago, Show de Prêmios no Bingo Solidário e encerramento especial com a banda Faroeste Caboclo, cover do Legião Urbana Cover e seu show Pais & Filhos.

Música, diversão e solidariedade

Além da gastronomia, o 2º Festival do Milho Verde, com Especial Fatias do Festival “Eu Amo Chocolate”, conta com uma agenda cultural repleta de atrações, shows do Forró Maria Lua, Queen Music Tribute, Robson Furiozo & Banda, além de gincanas com o Koringa Bobo da Corte.

A Praça Arautos da Paz será transformada em uma ampla área de convivência, com completo espaço kids. Outro destaque da programação são as ações solidárias em benefício da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (7)

19h – Abertura oficial

20h – Banda Forró Maria Lua

Sábado (8)

13h – Seleção Musical

15h – Robson Furiozo & Banda

17h – Gincana com o Koringa Bobo da Corte

18h – Bingo Solidário em prol da Paróquia Nossa Sra. de Lourdes

20h –Show especial com Queen Music Tribute

Domingo (9)

13h – Bênção e Bolo dos Pais com Padre Matheus Bernardes

13h30 – Bateria Campineira com 150 ritmistas

16h – Bruno & Thiago – Tributo a Chitãozinho & Xororó

18h – Show de Prêmios Solidário

19h – Legião Urbana Cover – Pais & Filhos

SERVIÇO

2º Festival do Milho Verde + Festival Eu Amo Chocolate – Especial Fatias

7 a 9 de agosto de 2026

Sexta-feira: 17h às 22h | Sábado e Domingo: 11h às 22h

Praça Arautos da Paz – Campinas/SP

Entrada gratuita | Gastronomia típica | Espaço kids | Pet Friendly |

Ações Solidárias

Patrocínio: – Cervejaria Germânia, Grupo GM7, Castelo Alimentos,

Apoio: Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria de Cultura e Turismo e Vereador Luiz Carlos Rossini

Apoio: – Casa D’Italia, General Clean, Lógica Digital, Inspira FM 97.7, Caminas.com.br

Informações para imprensa:

Elo Produções & Eventos – (19) 99733-1398 – @eloproducoes