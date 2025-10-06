Campo do TG: Teste verifica qualidade dos refletores da nova iluminação e área começa a receber paisagismo

No último sábado, 4 de outubro, a empresa responsável pelo projeto de renovação da Praça Francisco Marchese, o Campo do TG, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH, realizou uma ação-teste para verificar a eficiência dos refletores da nova iluminação da pista de patinação e do campo de futebol society. Além disso, também já foi iniciada a implantação do novo paisagismo do espaço e é realizado ainda a construção do muro de ala da ponte sobre o córrego que fica no local.

E entre os serviços finalizados recentemente encontram-se a instalação de piso intertravado de 2.238,65 metros quadrados do novo pavimento do estacionamento com 94 vagas, sendo 1.267 metros quadrados no sentido centro-pista e de outros 971 metros quadrados na direção pista-centro e também da colocação de alambrado no entorno do campo de futebol society.

Além disso, o espaço já recebeu a instalação de guias das ruas do estacionamento, demarcação de solo da ciclovia, bem como o revestimento dos banheiros da área de lazer. Pelo projeto, a Praça Francisco Marchese, ganhará bebedouros, campo de futebol, pista de patinação, espaço pet, playground, campo society, quadra de streetball e bicicletário, além da revitalização da academia ao ar livre já existente. A área terá também iluminação 100% LED e novo paisagismo, além de uma ponte sobre o córrego existente no local.

O projeto de requalificação do Campo do TG tem gestão da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU) e o trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).