Carne suína: ela ainda oferece riscos à saúde?

Durante muitos anos, a carne suína foi cercada por mitos que fizeram muita gente evitar seu consumo. A ideia de que a carne de porco seria sempre perigosa ou transmitiria doenças ainda persiste em algumas famílias. Mas será que isso ainda faz sentido? A resposta é que a realidade da produção mudou muito nas últimas décadas.

Hoje, a carne suína produzida em estabelecimentos registrados passa por um rigoroso sistema de inspeção sanitária que acompanha todas as etapas da produção, desde a criação dos animais até o processamento da carne. Além disso, os avanços na alimentação, no manejo, na genética e nas condições de criação reduziram significativamente os riscos que existiam no passado.

Isso não significa, que alguns cuidados possam ser dispensados. Como qualquer carne crua, a carne suína pode conter microrganismos que são eliminados apenas com o cozimento adequado. Por isso, deve ser mantida sempre sob refrigeração, preparada em ambiente limpo e cozida completamente antes do consumo.

Outro cuidado importante é evitar a contaminação cruzada. Facas, tábuas e utensílios utilizados na carne crua devem ser higienizados antes de entrarem em contato com alimentos prontos para consumo. Também não é recomendado lavar a carne antes do preparo, pois respingos de água podem espalhar microrganismos pela pia, bancada e utensílios da cozinha.

A procedência também faz toda a diferença. Carnes comercializadas em açougues, supermercados e estabelecimentos inspecionados oferecem muito mais segurança do que produtos de origem desconhecida , que não passam por controle sanitário e podem representar riscos ao consumidor.

Outro mito bastante comum é acreditar que a carne suína deve ficar completamente seca para estar segura. Atualmente, cortes inteiros podem permanecer levemente rosados no centro quando preparados corretamente e atingem temperatura interna adequada. O mais importante é garantir o cozimento suficiente, e não apenas a aparência da carne.

Portanto, a carne suína é um alimento nutritivo, saboroso e seguro quando proveniente de estabelecimentos inspecionados e preparada corretamente. Mais do que temer a carne de porco, vale a pena conhecer os cuidados básicos de conservação, higiene e preparo, garantindo qualidade e segurança que vai do campo ao prato.