Carro invade academia em Campinas e deixa duas pessoas feridas

Motorista grávida e aluna foram socorridas após veículo atingir área de musculação

Duas pessoas ficaram feridas após um carro invadir uma academia na manhã desta terça-feira, 7 de abril, na Avenida Andrade Neves, em Campinas.

Segundo informações preliminares, a motorista perdeu o controle da direção do veículo e avançou contra o estabelecimento, atingindo a área de musculação. Parte dos equipamentos foi danificada com o impacto.

A condutora do carro, que está grávida de cinco meses, sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelas equipes de resgate, sendo encaminhada para atendimento por convênio médico.

A segunda vítima é uma aluna de 50 anos, que utilizava um aparelho de musculação no momento do acidente. Ela foi atingida com o impacto e arremessada por cerca de três metros. A mulher foi socorrida consciente, apresentando contusão na região lombar.

Após o ocorrido, a academia informou por meio das redes sociais que permanecerá fechada ao longo desta terça-feira. As causas do acidente ainda deverão ser apuradas.

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