Casa do Artesão comemora 2 anos com feira em Artur Nogueira

Programação especial será realizada no dia 10 de julho, com exposição, venda de produtos artesanais, música ao vivo e clima de festa junina

A Casa do Artesão de Artur Nogueira celebra dois anos de funcionamento com uma programação especial na próxima sexta-feira, 10 de julho, das 9h às 18h. A comemoração contará com uma Feira de Artesanato em clima de festa junina, reunindo artesãos locais para a exposição e comercialização de seus trabalhos.

Além da feira, o público poderá aproveitar música ao vivo, venda de pastéis, decoração temática e um espaço de convivência preparado para receber toda a comunidade.

O evento será realizado na sede da Casa do Artesão, localizada na Rua 13 de Maio, nº 420, no Centro, com apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude.

Desde a inauguração, em 2024, na gestão do prefeito Lucas Sia (PL), a Casa do Artesão se consolidou como um importante espaço de valorização do artesanato local. Além de oferecer um ponto permanente para exposição e comercialização de produtos artesanais, o local contribui para fortalecer a economia criativa e ampliar as oportunidades para os artesãos do município.

Serviço

Feira de Artesanato em comemoração aos 2 anos da Casa do Artesão

Data: sexta-feira, 10 de julho

Horário: das 9h às 18h

Local: Casa do Artesão

Endereço: Rua 13 de Maio, nº 420, Centro, Artur Nogueira

Fonte: Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12