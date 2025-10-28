Casa Hacker e Desktop promovem formações gratuitas sobre segurança digital para educadores em Campinas e Sumaré

Ação em novembro busca conscientizar profissionais da educação interessados em combater riscos online e promover cidadania digital nas escolas e suas comunidades

A Casa Hacker e a Desktop – eleita a melhor internet do Estado de São Paulo e presente em 200 cidades do interior e do litoral paulista, anunciam o projeto Internet Segura: Formação de Educadores. A iniciativa oferecerá capacitação gratuita e presencial a professores, lideranças comunitárias e demais interessados em multiplicar boas práticas de segurança online nos dias 13 e 17 de novembro. Vão ser disponibilizadas 150 vagas para as atividades.

A realização das formações gratuitas tem o objetivo de fornecer ferramentas que permitam aos educadores reconhecer, prevenir e enfrentar riscos como cyberbullying, golpes online, desinformação e exposição indevida, além de contribuir para a redução das desigualdades sociais, uma vez que a educação digital é essencial na formação dos jovens.

Para Gustavo Redondo, diretor de ESG, Gente & Gestão e Integrações da Desktop, projetos como este ampliam a consciência sobre segurança digital e fortalecem o uso responsável da tecnologia. “Esse projeto junto à Casa Hacker faz parte do nosso compromisso de formar e fortalecer uma rede ética, responsável e acessível para todas as pessoas, especialmente crianças e jovens. Acreditamos que a capacitação dos educadores é um passo importante e confirma o compromisso de todos com a segurança digital.”, declara.

De acordo com o diretor-executivo da Casa Hacker, Geraldo Barros, “Não basta simplesmente instalar filtros ou proibir o acesso à Internet: é preciso educar, dialogar e construir juntos um ecossistema seguro. Por isso, além de conceitos técnicos, cada encontro oferece práticas e estratégias baseadas na realidade das escolas e territórios periféricos.”

A ação busca preparar educadores e lideranças para orientar suas comunidades sobre os desafios da era digital. Está prevista a participação de cerca de 150 pessoas, que receberão informações confiáveis de profissionais experientes e treinados sobre boas práticas de privacidade, combate ao cyberbullying, enfrentamento ao discurso de ódio, desinformação e promoção do bem-estar digital.

O projeto conecta-se diretamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e à Constituição Federal, reforçando a proteção integral desse público. Nesse contexto, a Desktop e a Casa Hacker assumem papel ativo em iniciativas de inclusão digital responsável, ao oferecer materiais educativos, guias e programas de conscientização sobre o uso seguro da tecnologia.

Os interessados poderão se inscrever por meio do link até os dias dos eventos, a depender da disponibilidade de vagas: Inscrição para Campinas e inscrição para Sumaré.

Compromisso social

A iniciativa faz parte da agenda de Responsabilidade Social Corporativa e Direitos Humanos da Desktop, que se desenvolve a partir das estratégias de ESG e sustentabilidade da companhia. Essa agenda está alinhada a seis Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos como prioritários pela empresa, sendo eles: o ODS 8, que promove crescimento econômico inclusivo, emprego digno e produtivo; o ODS 9, que reforça infraestrutura resiliente, industrialização sustentável e inovação; o ODS 10, que orienta esforços para reduzir desigualdades; o ODS 16, que incentiva sociedades mais pacíficas e instituições responsáveis; o ODS 12, que estimula padrões de produção e consumo sustentáveis; e o ODS 5, que defende igualdade de gênero e empoderamento de mulheres e meninas.

Por meio da formação, a Desktop e a Casa Hacker fortalecem seu compromisso com a construção de um ambiente digital mais justo, seguro e inclusivo, alinhado às metas globais da Agenda 2030.

Sobre a Desktop

A Desktop é a empresa de telecomunicações eleita duas vezes (2024 e 2025) a Melhor Internet do Estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha (link). A companhia também recebeu a Certificação Experience por quatro anos consecutivos, pela proximidade e relacionamento com seus clientes, reconhecido pelo Experience Awards. Conta com um dos maiores crescimento orgânico de clientes do setor (percentualmente vs TOP 10 empresas de telecomunicações do Brasil e em volumes absolutos em sua região de atuação), segundo dados da ANATEL. Fundada em 1997 na cidade de Sumaré, interior paulista, a companhia oferece acesso à internet 100% via fibra óptica.

Presente em 200 cidades, a Desktop possui mais de 4.500 colaboradores e conecta mais de 1,1 milhões de clientes residenciais e corporativos por meio de 57 mil quilômetros de redes próprias de fibra óptica. Reconhecida entre as melhores empresas do setor, a Desktop mantém altos índices de excelência no atendimento ao consumidor.

Desde 21 de julho de 2021, a companhia está listada na Bolsa de Valores brasileira.

Sobre a Casa Hacker

A Casa Hacker é uma organização sem fins lucrativos, fundada e liderada por pessoas periféricas, com atuação em São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, dedicada a tornar as tecnologias e a inovação social acessíveis a todos, por meio da educação em ciência e tecnologia e da formação de lideranças com impacto socioambiental. A Casa Hacker acredita na educação como ferramenta de transformação e na juventude como força central na construção de um futuro mais justo e sustentável.

Serviço – Internet Segura: Formação de Educadores

📍 Campinas (SP)

Data: 17 de novembro de 2025

Local: informado após confirmação da inscrição

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/internet-segura-formacao-de-educadores-campinas-sp/3152735

📍 Sumaré (SP)

Data: 13 de novembro de 2025

Local: informado após confirmação da inscrição

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/internet-segura-formacao-de-educadores-sumare-sp/3152902