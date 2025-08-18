Casal é preso por porte ilegal de arma de fogo em Mogi Guaçu

Polícia Militar localizou pistola com numeração raspada após denúncias de que ocupantes de um veículo exibiam arma durante desentendimento no trânsito

Na noite de domingo (17), a Polícia Militar prendeu um casal por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em Mogi Guaçu. A ação ocorreu após o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) receber duas denúncias indicando que os ocupantes de um veículo verde estariam exibindo uma arma de fogo em situações distintas, ambas relacionadas a desavenças no trânsito.

Durante patrulhamento pela região, os policiais localizaram o veículo na Avenida dos Trabalhadores. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e tentou fugir, sendo abordado pouco depois na Avenida Dom Pedro I, nas proximidades do cruzamento com a Rua Mem de Sá. No momento da abordagem, os ocupantes resistiram à ação policial, o que motivou o pedido de apoio de outras viaturas.

Uma das passageiras correu até a Rua Mem de Sá carregando um objeto e tentou escondê-lo. Em buscas pela área, os policiais localizaram uma pistola calibre .380 com nove munições intactas e numeração suprimida, descartada nas proximidades do portão de uma residência.

Imagens de câmeras de segurança confirmaram a ação da mulher no momento do descarte da arma. Diante das evidências, ela e o condutor do veículo foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Outros ocupantes do carro também foram conduzidos à delegacia, mas liberados após a apresentação do caso.

O veículo, que estava com o licenciamento vencido, foi recolhido ao pátio. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado ratificou a prisão do casal, que permanece à disposição da Justiça.