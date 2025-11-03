Casal é preso por tráfico de drogas em Mogi Guaçu

Suspeitos foram flagrados com entorpecentes, dinheiro e materiais utilizados na comercialização de drogas

A Polícia Militar prendeu, na tarde de sábado (1º), um casal suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Ypê I, em Mogi Guaçu. A ação ocorreu durante patrulhamento pela Avenida Bandeirantes, quando a equipe avistou dois indivíduos que demonstraram nervosismo ao notar a aproximação da viatura.

A atitude chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar a abordagem. Com o homem, foram encontrados porções de haxixe, microtubos de cocaína, dinheiro, um celular e um caderno com anotações do tráfico. Já com a mulher, havia mais porções de cocaína, um celular e a chave de um veículo.

Ao utilizarem o controle do alarme, os policiais localizaram o automóvel estacionado nas proximidades. No interior do carro, foram encontrados 19 kits com 540 microtubos de cocaína, uma máquina de cartão e mais dinheiro em espécie.

Diante das evidências, o casal recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde permaneceu à disposição da Justiça.