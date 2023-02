Casos de dengue aumentam 68% em janeiro

_Em comparação ao último trimestre de 2022, crescimento de

infecções é preocupante e requer atenção aos cuidados com a sua

proliferação_

Os diagnósticos de dengue via telemedicina aumentaram 68% em janeiro

deste ano, se comparados à média do último trimestre de 2022, quando

há aumento das temperaturas, gerando maior proliferação do mosquito

Aedes aegypti, transmissor da doença. O aumento foi identificado a

partir de levantamento da Conexa, maior player de saúde digital

integral da América Latina, que mostra que só no primeiro mês do ano

foram 470 casos confirmados, contra a média de 280 nos três meses

anteriores.

De acordo com Gabriel Garcez, diretor médico da Conexa, evitar locais

que acumulem água parada em casa como pneus, garrafas e vasos de

plantas é uma medida amplamente conhecida que não deve ser

negligenciada. Além disso, usar repelente e instalar telas nas portas e

janelas também são estratégias recomendadas. “Se já estiver com a

infecção, a principal medida é se hidratar bem e fazer repouso até

os sintomas cessarem. Caso ache necessário, medicamentos podem ser

indicados pelo médico via consulta de telemedicina para aliviar as

dores e o desconforto”.

Após o diagnóstico, além dos sintomas comuns da doença, como febre,

dor de cabeça, muscular e nas articulações, cansaço e vermelhidão

no corpo, é preciso estar atentos aos sinais de evolução para um

quadro mais grave. O diretor médico reforça que cada pessoa pode ser

infectada quatro vezes na vida, já que existem quatro sorotipos do

vírus e após a primeira infecção, as demais costumam ser mais

graves. “É preciso estar alerta. Os sintomas do agravamento não são

tão conhecidos e identificar rapidamente esses sinais pode impactar

positivamente no desfecho do quadro. Caso a febre não passe, tenha dor

na barriga, sangramentos e vômitos, procure um médico.”

Para Guilherme Weigert, CEO da Conexa, o aumento da procura por

telemedicina para casos de dengue reflete a mudança de comportamento da

sociedade em identificar a praticidade de uma consulta online, evitando

filas em pronto atendimentos. “O teleatendimento é uma forma segura de

consultar um especialista sem se preocupar com aglomeração e

distância geográfica. É uma ferramenta útil e eficiente para cuidar

da saúde da população.”

Sobre a Conexa

Player de saúde digital, fundada em 2017, a empresa atualmente oferece

soluções voltadas para a saúde integral, como saúde mental,

atenção primária, pronto atendimento virtual e até cuidados

crônicos para empresas e planos de saúde. Focada em democratizar a

saúde de qualidade, conta com renomado board médico formado por

Ben-Hur Ferraz Neto, Roberto Botelho, Romeu Domingues e Otávio Gebara.

A Conexa cuida de mais de 23 milhões de pacientes com a parceria de 70

mil profissionais de saúde, em mais de 30 especialidades e cinco

países. Desde 2020, após aportes, vem consolidando o mercado através

de M&As como a aquisição da IMedicina, desenvolvedora de software de

médicos, prontuário eletrônico e líder em atração e fidelização

de paciente, e integração com a Psicologia Viva, maior empresa de

saúde mental da América Latina, em 2021. Esses movimentos a

consolidaram como a maior empresa de saúde digital integral da América

Latina.