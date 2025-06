Programação Festa do Morango 2025: Shows, Gastronomia e Atrações em Jarinu e Atibaia

A 41ª Festa do Morango de Jarinu e Atibaia traz programação completa com entrada gratuita, shows ao vivo e experiências gastronômicas durante oito finais de semana

A Programação da Festa do Morango 2025 está confirmada! O evento gastronômico mais tradicional do interior de São Paulo retorna para sua 41ª edição com uma agenda repleta de atrações para todos os gostos. A Festa do Morango de Jarinu e Atibaia será realizada durante oito dias distribuídos em quatro finais de semana consecutivos, oferecendo aos visitantes uma experiência completa que vai muito além da degustação da fruta símbolo da região.

Programação de Shows da Festa do Morango 2025

O palco principal da Festa do Morango receberá artistas que prometem animar o público em todos os finais de semana do evento. Artistas consagrados e bandas tradicionais se apresentam. No primeiro final de semana, destaque para a Banda 100 Rótulo, que abre oficialmente a 41ª edição da Festa do Morango com repertório variado e muita energia! Já no segundo sábado (05) do evento é a vez da Banda Remember, que traz nostalgia e grandes sucessos. Noite de atração dupla no terceiro sábado (12) com Ângelo Máximo seguido por Lauro e Lauri, garantindo música de qualidade para todos os gostos. Para fechar os shows principais, dia 19 tem grande apresentação da Banda Arquivo Musical e show especial de Wanderley Cardoso, uma das atrações mais aguardadas desta edição

Confira a programação completa de shows já confirmados:

•28 de junho (sábado):

14h30 – Rafael Ribeiro

16h – Fagner Santos

17h30 – Banda Corujas

19h – Banda Sigla

20h30 – Banda 100 Rótulo

•29 de junho (domingo):

12h – Amauri Fanti

13h30 – Jonas Cachorrão do Piseiro

15h – Grupo Folclórico Stella Bianca

17h – Forró Envolvelmente

•5 de julho (sábado):

14h30 – Rafael Santos

16h – Raphael França e Marhia Oliver

17h30 – Marcos Charles

19h – Paulinho Moral

20h30 – Banda Remember

•12 de julho (sábado):

17h30 – Pedro Deivids

19h – Família Vaqueirinho

20h30 – Ângelo Máximo e Lauro e Lauri

•13 de julho (domingo):

12h – Banda Sigla

13h30 – Eder Luiz

15h – Luiz Henrichk

17h – Sidney Lima

•19 de julho (sábado):

14h30 – Nilson

16h – MC Tchell DJ Figueiredo 011

17h30 – Ronaldo

19h – Banda Arquivo Musical

20h30 – Wanderley Cardoso

•20 de julho (domingo):

15h – Edvan Antunes

17h – Alex Reis

Ainda há atrações regionais para serem anunciadas pela organização da Festa do Morango Jarinu e Atibaia, com novidades que serão divulgadas em breve nas redes sociais oficiais do evento.

Atrações Diárias na Festa do Morango 2025

A programação da Festa do Morango vai muito além dos shows noturnos. Durante todos os dias do evento, os visitantes poderão aproveitar diversas atrações permanentes no Parque do Morango Duílio Maziero:

•Exposição de morangos com as mais belas variedades cultivadas pelos produtores de Jarinu e Atibaia

•Feira de produtores locais com venda de morangos frescos colhidos no mesmo dia

•Parque de diversões completo com atrações para todas as idades

•Mini shopping com produtos regionais, artesanato local e souvenirs temáticos

•Festival gastronômico com pratos e sobremesas à base de morango

O evento gastronômico funciona aos sábados das 10h às 23h e aos domingos das 10h às 19h, permitindo que os visitantes aproveitem um dia inteiro de atrações.

Gastronomia na Festa do Morango Jarinu e Atibaia

A praça de alimentação da Festa do Morango 2025 é um verdadeiro festival gastronômico a céu aberto, reunindo o melhor da culinária regional e internacional. O tradicional frango crocante com polenta, que se tornou um clássico do evento, estará disponível junto com uma ampla variedade de opções:

•Culinária italiana com massas artesanais e risotos

•Gastronomia japonesa com opções de sushi e temaki

•Pratos típicos da culinária brasileira

•Sobremesas com morango em diversas versões: tortas, sorvetes, mousses, bolos, pavês

•Bebidas à base de morango: sucos naturais, milk-shakes, coquetéis e drinks especiais

Cada barraca da Festa do Morango de Jarinu e Atibaia oferece uma experiência gastronômica única, permitindo que os visitantes explorem diferentes sabores em um só lugar.

Informações Completas – Festa do Morango 2025

DATAS DA FESTA DO MORANGO:

•28 e 29 de junho de 2025

•5 e 6 de julho de 2025

•12 e 13 de julho de 2025

•19 e 20 de julho de 2025

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

•Sábados: das 10h às 23h

•Domingos: das 10h às 19h

LOCAL: Parque do Morango Duílio Maziero Estrada Municipal Campo dos Aleixos (Acesso pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77), Jarinu/SP

VALORES:

•Entrada gratuita para todos os visitantes

•Estacionamento para veículos particulares: Cobrança no local

•Estacionamento para ônibus de excursão: Gratuito

•Grupos de turismo: Não é necessário cadastro prévio

CONTATO E REDES SOCIAIS:

•Telefone/WhatsApp: (11) 93474-3252

•E-mail: associacao.morango@gmail.com

•Facebook: Festa do Morango Atibaia/Jarinu

•Instagram: @morango_festaatibaiajarinu

Planeje sua Visita à Festa do Morango

A 41ª Festa do Morango de Jarinu e Atibaia é o programa perfeito para quem busca uma experiência completa de turismo gastronômico no interior de São Paulo. Com entrada gratuita e atrações para todas as idades, o evento se consolida como uma das festas mais tradicionais do calendário paulista.

Não perca a oportunidade de participar da Festa do Morango 2025! Consulte a programação completa, marque na agenda e venha saborear o melhor da gastronomia, cultura e entretenimento que só a tradicional Festa do Morango de Jarinu e Atibaia pode oferecer. O sabor, a música e a diversão esperam por você!