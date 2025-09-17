Centros universitários oferecem bolsas de estudo com até 100% de desconto para cursar Medicina

Oportunidades são para estudar em Jaguariúna ou Indaiatuba, no interior do Estado de São Paulo

O Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e o Centro Universitário Max Planck (UniMAX) estão com uma grande novidade para quem sonha cursar Medicina: bolsas de estudo com até 100% de desconto. As oportunidades são para estudar no interior do Estado de São Paulo, mais precisamente nas cidades de Jaguariúna e Indaiatuba. Ambos os cursos têm nota máxima junto ao Ministério da Educação (MEC).

Nos dois centros universitários, as bolsas serão distribuídas da seguinte forma: uma integral, duas de 50% e duas de 25%. Para concorrer, os candidatos precisam se inscrever e realizar o vestibular na UniFAJ ou na UniMAX, efetuar matrícula nos cursos de Medicina para o 1º semestre de 2026 e apresentar resultado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em uma das edições de 2023, 2024 ou 2025.

O processo seletivo específico das bolsas será realizado entre 17 e 20 de janeiro de 2026 e contará com três etapas classificatórias: análise da nota do Enem, análise da nota do vestibular e entrevista individual. A pontuação final será composta por 50% da nota do Enem, 20% da nota do vestibular e 30% da entrevista. O resultado será divulgado em 30 de janeiro de 2026. O bolsista terá que cumprir ainda alguns requisitos para manter a bolsa de estudo nos anos letivos subsequentes.

Para concorrer a uma das bolsas, o candidato deve também se cadastrar nos sites unifaj.grupounieduk.com.br ou unimax.grupounieduk.com.br.

“A possibilidade de concorrer a bolsas de até 100% é uma oportunidade transformadora para os futuros médicos, que poderão iniciar sua trajetória em uma instituição de excelência e com forte compromisso social”, salienta o coordenador do curso de Medicina da UniFAJ, professor André Lemos. “O nosso curso alia inovação tecnológica e humanização do cuidado, sempre com foco no aprendizado prático desde os primeiros anos. Temos estruturas modernas, equipamentos de ponta e centros de atendimento como a Interclínicas e o Centro Clínico de Especialidades Médicas, onde os estudantes vivenciam a prática da profissão e atendem a comunidade local.”

Vestibular 2026

As inscrições para o vestibular de Medicina na UniFAJ e na UniMAX seguem até 20 de outubro, pelos sites:

· unifaj.grupounieduk.com.br/quero-estudar-aqui/vestibular-de-medicina/

· unimax.grupounieduk.com.br/quero-estudar-aqui/vestibular-de-medicina/

O pré-teste obrigatório deve ser agendado até 23 de outubro, e a prova online acontece no dia 25 de outubro, das 13h às 17h. A publicação dos resultados será em 30 de outubro. Ao todo, a UniFAJ e a UniMAX vão ofertar 80 vagas cada para ingresso no curso de Medicina em 2026.

Vestibular Medicina 2026 está com inscrições abertas

Crédito da imagem: Divulgação – UniFAJ e UniMAX

A coordenadora do curso de Medicina da UniMAX, professora Dra. Valéria Vernaschi, destaca que o curso oferece uma formação completa, que une tecnologia de ponta, ensino humanizado e prática desde os primeiros anos da graduação.

“Nossa infraestrutura inclui equipamentos de alta fidelidade e diversos recursos para simulação de atendimentos, Unidades Básicas de Saúde de Indaiatuba, o Centro Escola de Especialidades Médicas e o Hospital Augusto de Oliveira Camargo (Haoc)”, explica. “As bolsas de incentivo de até 100% pelo mérito acadêmico são um estímulo e um reconhecimento para que os futuros médicos escolham a UniMAX.”

Sobre UniFAJ e UniMAX

Com 26 anos de atuação e mais de 10 mil alunos formados, o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e o Centro Universitário Max Planck (UniMAX), ambos do Grupo UniEduK, são instituições reconhecidas pelo MEC com nota máxima (5). São mais de 50 cursos nas áreas de Saúde, Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio, distribuídos entre 8 campi nas cidades de Jaguariúna e Indaiatuba, no interior de São Paulo. A estrutura inclui hospitais veterinários, centros de especialidades médicas, clínicas médicas e laboratórios modernos. O modelo de ensino é baseado em metodologias ativas de aprendizado e os cursos presenciais contam com pelo menos 50% de aulas práticas desde o início, além de certificações intermediárias nas modalidades EAD, extensão, pós-graduação e MBA.