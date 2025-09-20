Chitãozinho & Xororó abrem o Jaguariúna Rodeo Festival com show cheio de clássicos

Dupla sertaneja celebrou 55 anos de carreira com clássicos, novas canções e momentos de nostalgia que embalaram o público

O Jaguariúna Rodeo Festival 2025 começou em grande estilo nesta sexta-feira (19), com o show de Chitãozinho & Xororó, que lotou a Red Eventos e abriu a programação musical da festa. Indicados ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja, os irmãos apresentaram um espetáculo que passeou por todas as fases de seus 55 anos de carreira, emocionando gerações de fãs.

Logo na abertura, uma prévia de “Sinônimos” fez o público cantar junto desde o primeiro minuto e preparou para o que seria uma noite repleta de sucessos. Vieram na sequência músicas como “Nascemos Pra Cantar”, “Sessenta Dias Apaixonado”, “Brincar de Ser Feliz” e “Eu Menti”, com o público acompanhando cada verso mesmo sob uma leve garoa — que ajudou a “baixar a poeira e abençoar o primeiro dia da festa”, como brincaram os fãs.

Nos telões, fotografias históricas contavam a trajetória da dupla enquanto o repertório seguia com “Página de Amigos”. Um dos pontos altos da noite foi o cenário de cozinha antiga, onde os irmãos se sentaram para interpretar “Fogão de Lenha”, em um momento intimista que trouxe o público ainda mais para perto. Canções como “Coração Sertanejo”, “Majestade, o Sabiá”, e até uma música em espanhol reforçaram a diversidade do repertório.

Emoção e interação com o público

Não faltou espaço para o humor e para os grandes momentos de interação: quando cantaram “Galopeira”, o público soltou o fôlego para acompanhar a potência vocal de Xororó. Vieram também clássicos como “Fio de Cabelo”, “Vá Pro Inferno com Seu Amor” e a emocionante história do encontro da dupla com os Bee Gees, que rendeu a versão de “Palavras (Words)”.

A reta final foi marcada por uma sequência de músicas para levantar a poeira: “Deixei de Ser Cowboy Por Ela”, “Aqui o Sistema é Bruto” e “Bailão de Peão”, antes de encerrar em grande estilo com “Evidências”, cantada em coro por milhares de vozes.

Festa segue até amanhecer

Após o show da dupla, o palco ainda recebeu Murilo Huff, Lauana Prado e, para fechar a noite, Felipe & Rodrigo, que levaram o público até o amanhecer.

Próximas atrações

O Jaguariúna Rodeo Festival segue neste sábado (20) com uma programação de peso: Jorge & Mateus e Luan Santana, que celebra 18 anos de carreira, além da energia de Wesley Safadão. O segundo fim de semana contará com Ana Castela, Bruno & Marrone, Natanzinho Lima e Diego & Arnaldo. O encerramento, no dia 27, será histórico, com a estrela internacional Kacey Musgraves, vencedora do Grammy, e apresentações de Zé Neto & Cristiano, Nattan e Dennis.