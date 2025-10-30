Ciclista de Mogi Guaçu conquista oito medalhas no Pan-Americano de Assunção

A ciclista de Mogi Guaçu Valdinéia da Silva Brandino dos Santos conquistou oito medalhas em sete dias de competição nos Jogos Pan-Americano de Assunção, no Paraguai. A ciclista é integrante da equipe de ciclismo da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) de Mogi Guaçu, e representou o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Pista e Estrada Master de 2025.

O Campeonato Pan-Americano de Pista e Estrada Master é um evento de ciclismo para atletas da categoria Master. A edição de 2025 ocorreu em Assunção, Paraguai, de 20 a 26 de outubro. As disputas aconteceram no Velódromo Olímpico, e Valdinéia competiu em oito provas na categoria de 40 a 44 anos.

Foram duas medalhas de ouro, três de prata e três de bronze, conforme relação abaixo. A ciclista ainda se destacou em outras provas que participou. Foi 7º lugar na prava de Contrarrelógio individual, 10º lugar na prova de Critérium e 7º lugar na prova de Resistência. O Campeonato Pan-Americano de Ciclismo Master é realizado anualmente, e vários países da América do Sul participam.

Resultados das provas:

Medalha de ouro na prova de velocidade individual

Medalha de ouro na prova de velocidade por equipe

Medalha de prata na prova de scratch

Medalha de prata na prova de keirin

Medalha de prata na prova de eliminação

Medalha de bronze na prova de perseguição individual

Medalha de bronze na prova de 500 metros

Medalha de bronze na prova por pontos