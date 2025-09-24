Cidade ganha mais verde com plantio de árvores próximo à rodoviária e Buracanã

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente, realizou na manhã desta terça-feira (23) um plantio de árvores próximo à Rodoviária e à Praça de Esportes Vereador Salvador Lala, popularmente conhecida como Buracanã.

Foram plantadas espécies como samambaia, ipê amarelo, neve da montanha, quaresmeiras rosa e roxa, reseda branco, rosa e vermelho, e ipê mirim. A ação celebra o Dia da Árvore, comemorado no domingo, 21 de setembro, e representa um investimento da Prefeitura de cerca de R$ 1 mil na preservação ambiental e no bem-estar da população.

“O plantio de árvores é uma forma de cuidar do meio ambiente e da qualidade de vida de nossos moradores. Cada árvore plantada significa mais sombra, ar puro e beleza para a cidade”, destacou o secretário de Serviços Públicos, Danilo Linares.

A ação reflete a a preservação ambiental e contribui para o embelezamento da cidade, além de incentivar a população a valorizar e proteger os espaços verdes.