Cinco estudantes de Mogi Guaçu vão representar o município na primeira fase do Concurso EPTV na Escola 2025

A Secretaria Municipal da Educação divulgou nesta quarta-feira, 6 de agosto, os nomes dos estudantes que vão representar Mogi Guaçu na 1ª fase do Concurso EPTV na Escola 2025, sendo eles: Abner Gabriel Gonçalves, André Eduardo Tavares, George Lima Accorsi, Gabriela da Silva Vital e Helena da Silva. Neste ano, o tema da redação do concurso é Mudanças Climáticas: como pequenas atitudes podem reduzir os impactos ambientais?

O projeto da emissora é direcionado exclusivamente para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais, estaduais e particulares. Em Mogi Guaçu, 53 trabalhos foram enviados para participar da seletiva municipal do EPTV na Escola 2025. O concurso de redação abrange todos os municípios da área de cobertura da EPTV Campinas, Ribeirão Preto, Central (São Carlos) e Sul de Minas (Varginha).

A área de cobertura da EPTV Campinas inclui 48 municípios. Na nossa região, as 20 melhores propostas dos municípios de abrangência da EPTV Campinas serão divulgadas no próximo dia 13 de agosto e passarão para a segunda fase. Depois, serão escolhidas 10 redações para a terceira fase, na qual serão conhecidos os vencedores do Concurso EPTV na Escola 2025.

Estudantes

Abner Gabriel Gonçalves

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Profº Professor Geraldo Sorg

André Eduardo Tavares

Escola Estadual Profº Nelson Girard

George Lima Accorsi

Colégio Integrado e Aplicado Anglo

Gabriela da Silva Vital

Fundação Educacional Guaçuana (FEG)

Helena da Silva

Fundação Educacional Guaçuana (FEG)