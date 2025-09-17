Cine Renovias transforma Mogi Guaçu em palco de cinema gratuito e acessível

A Renovias e a NG Produções Culturais, com apoio da Cepar Cultural, apresentam a nova edição do projeto Cine Renovias. Com uma estrutura móvel e totalmente adaptada, o projeto oferece uma experiência de cinema completa, com conforto e qualidade. A sala tem capacidade para 77 espectadores por sessão e conta com climatização, poltronas, telão, pipoca, refrigerantes e, claro, muita diversão que irá impactar a população guaçuana em dois dias.

Mais do que um cinema itinerante, o Cine Renovias é uma experiência cultural que democratiza o acesso à arte e fortalece os vínculos comunitários por meio do audiovisual. Viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e com patrocínio da Renovias, o projeto reafirma o poder da cultura como ferramenta de transformação social. Mogi Guaçu recebe o projeto nos dias 18 e 19 de setembro, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) João Bueno Júnior, no Jardim Centenário.

Às 18h30, acontecem as sessões abertas ao público com grandes sucessos: Besouro azul, no primeiro dia, e Divertida Mente 2 no segundo dia. Os ingressos são limitados e os interessados em participar devem retirar seus ingressos gratuitamente na carreta cinema, no próprio dia da exibição com antecedência.

Já durante o dia, o Cine Renovias abre suas portas para alunos da rede pública local, com sessões especialmente dedicadas às escolas. A participação dos estudantes acontece mediante agendamento prévio realizado pelas equipes escolares de cada município e exibirá filmes como Moana 2, Meu Malvado Favorito 4 e Kung Fu Panda 4.

Todas as sessões contam com distribuição gratuita de pipoca e refrigerante, além de recursos de acessibilidade como legendagem descritiva e janela de LIBRAS, disponíveis mediante solicitação prévia.

Cine Renovias 2025

Em 2025, o Cine Renovias embarca em uma jornada cinematográfica por 12 cidades do interior de São Paulo, que fazem parte da malha viária administrada pela Renovias, com sessões gratuitas em: Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Santo Antônio do Jardim, Águas da Prata, Vargem Grande do Sul, Casa Branca, Mococa, Itobi e São José do Rio

Pardo.