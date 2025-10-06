Colisão frontal entre dois carros deixa feridos em Artur Nogueira

Acidente aconteceu na noite de domingo (5) na Rua João Tagliari; duas vítimas foram socorridas conscientes

Na noite do último domingo (5), um acidente de trânsito com vítimas foi registrado em Artur Nogueira, envolvendo dois veículos em uma colisão frontal. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 19h20, na Rua João Tagliari, na área urbana do município.

Segundo informações da PM, três pessoas estavam envolvidas no acidente. Duas delas foram socorridas conscientes e encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal, com estado de saúde considerado estável no momento do atendimento.

Não foram divulgadas informações detalhadas sobre a dinâmica da colisão ou as causas do acidente. O local foi sinalizado e a Polícia Militar realizou o registro da ocorrência.

A ocorrência será apurada pelas autoridades competentes. Não houve necessidade de interdição da via.