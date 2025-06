Comitês PCJ abrem inscrições para participação nas Câmaras Técnicas do mandato 2025-2027

Os Comitês PCJ estão com inscrições abertas, até o dia 24 de junho de 2025, para a participação de instituições nas suas Câmaras Técnicas (CTs) durante o mandato 2025-2027. A iniciativa é voltada a entidades, órgãos públicos e outras organizações com atuação ou interesse na área de recursos hídricos e temas relacionados.

Podem se inscrever prefeituras municipais e suas autarquias, empresas de saneamento, indústrias, consultorias, órgãos de governo (paulistas, mineiros e federais), além de associações técnicas, sindicatos e organizações não governamentais (ONGs).

O secretário-executivo dos Comitês PCJ, Denis Herisson da Silva, ressalta a importância da participação das entidades nas CTs. “Considerando que a gestão dos recursos hídricos envolve uma ampla variedade de assuntos técnicos das mais diversas áreas de conhecimento, as Câmaras Técnicas são organizadas em áreas temáticas, o que permite um tratamento mais especializado e eficaz das diferentes questões envolvidas. Dessa forma, cria-se um ambiente propício para que empresas, organizações não governamentais e demais setores atuem de maneira especializada, propondo ações e soluções conjuntas para melhorar a qualidade e a quantidade da água em nossas bacias”, afirmou Silva.

Cada instituição pode participar de quantas Câmaras Técnicas desejar. As atribuições específicas de cada uma, bem como as regras de funcionamento, estão disponíveis no site dos Comitês PCJ(www.comitespcj.org.br). Confira abaixo as onze Câmaras Técnicas temáticas existentes:

· CT-AS – Águas Subterrâneas

· CT-EA – Educação Ambiental

· CT-ID – Integração e Difusão de Pesquisas e Tecnologias

· CT-Indústria – Uso e Conservação da Água na Indústria

· CT-Mananciais – Conservação e Proteção dos Mananciais

· CT-MH – Monitoramento Hidrológico

· CT-OL – Outorgas e Licenças

· CT-PB – Plano de Bacias

· CT-Rural – Uso e Conservação da Água no Meio Rural

· CT-SA – Saneamento

· CT-SAM – Saúde Ambiental

As Câmaras Técnicas são grupos colegiados de caráter consultivo, compostos por entidades com ou sem representação nos Plenários dos Comitês PCJ. Elas têm como atribuições propor normas e critérios, acompanhar estudos e projetos e atuar de forma integrada e sinérgica com outros espaços dos colegiados.

A reunião de renovação e posse dos membros será realizada por videoconferência no dia 16 de julho de 2025, a partir das 9h00, ocasião em que também será definida a agenda de reuniões das CTs para o novo mandato.

Como participar

Instituições que ainda não participam das CTs devem enviar:

· Ofício em papel timbrado, assinado pelo responsável legal, indicando seus representantes (titular e suplentes) para cada Câmara Técnica de interesse;

· Ficha de Indicação para a Câmara Técnica, devidamente preenchida.

Já as instituições que já integram uma ou mais CTs e desejam permanecer sem alterações na representação não precisam enviar nova documentação. No entanto, é obrigatória a participação de pelo menos um representante na reunião de posse, sob pena de exclusão da(s) Câmara(s) Técnica(s).

As orientações completas e os documentos necessários estão disponíveis no site dos Comitês PCJ: https://bit.ly/RenovaçãoCTsPCJ.