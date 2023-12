Como a LGPD deve ser incorporada culturalmente em empresas?

Com três anos de vigência, Lei Geral de Proteção de Dados já

documentou 636 incidentes de segurança no país_

A proteção da privacidade dos dados pessoais é um tema que traz

preocupação para empresas e usuários comuns. Diante deste cenário,

é fundamental criar uma cultura de maior atenção para esse assunto,

que envolve não apenas o cumprimento da Lei Geral de Proteção de

Dados (LGPD), mas também a adoção de boas práticas de

cibersegurança.

Com três anos de vigência no Brasil, a LGPD documentou 636 incidentes

de segurança, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção de

Dados (ANPD). Entre as obrigações previstas pela Lei Geral de

Proteção de Dados, estão a necessidade de obter o consentimento do

titular para o tratamento de seus dados, a elaboração de relatórios

de impacto à proteção de dados e a comunicação de incidentes de

segurança que possam acarretar risco ou dano aos titulares.

“A Lei Geral de Proteção de Dados visa proteger a privacidade dos

dados pessoais. Esses dados, na sua grande maioria, estão em ambientes

computacionais, desta forma, o uso de técnicas e tecnologias de

cibersegurança se aplica diretamente, com intuito de proteger os dados

em armazenamento, em uso ou em trânsito”, explica Leonir Zenaro, head

de cibersegurança da Belago Technologies, integradora de tecnologias

que fornece soluções completas para negócios de organizações e

empresas.

Como a cibersegurança é aliada da LGPD?

A cibersegurança é uma aliada direta da construção do melhor

entendimento e execução das diretrizes da LGPD, pois ajuda a prevenir

os riscos de violação dos dados pessoais, bem como a garantir a

confidencialidade e integridade dos dados.

Para implementar bons sistemas de cibersegurança, é vital adotar

medidas técnicas, administrativas e educacionais, que envolvem desde a

instalação de softwares de proteção, como antivírus, firewall e

criptografia, até a realização de auditorias, testes de invasão e

treinamentos de conscientização.

“O melhor resultado que a empresa pode ter é trabalhar fortemente na

conscientização de todos os colaboradores, começando pela alta

administração, enquanto investe em tecnologia e processos para uma boa

adequação e gestão da LGPD, que por consequência conseguirá mapear

muitas oportunidades de melhorias para aumentar sua resiliência

cibernética”, comenta Leonir.

O profissional mais indicado para entender e tratar questões que

envolvam as diretrizes da LGPD é aquele que possui conhecimento

multidisciplinar, ou seja, que conhece a fundo os processos internos da

empresa, como as informações entram e saem da companhia. Esse

profissional deve possuir um bom conhecimento sobre tecnologia,

principalmente as que visam proteção e privacidade de dados, assim

como habilidades para interpretação correta de legislações.

“A LGPD deve ser atendida na sua plenitude, por todas as empresas que

coletam, tratam ou compartilham dados pessoais de pessoas físicas no

Brasil, independentemente do seu tamanho, faturamento ou setor de

atuação, no entanto devem ser adaptadas de acordo com as necessidades

específicas de cada projeto”, enfatiza o head de cibersegurança.

Um projeto que envolve o tratamento de dados pessoais sensíveis, como

dados de saúde ou dados financeiros, por exemplo, exigirá medidas de

segurança mais rigorosas do que um projeto que envolve o tratamento de

dados pessoais não sensíveis.

“É importante que todas as empresas tenham consciência que a LGPD não

é apenas um conjunto de termos de consentimento, cláusulas padrão,

política de privacidade e banner de cookies no site, é muito mais que

isso. Vai além de documentos e pode chegar no âmbito do comportamento

pessoal”, finaliza Zenaro.

Sobre a Belago Technologies

A Belago é uma multinacional integradora de tecnologia de ponta que

oferece consultoria tecnológica estratégica para escalabilidade,

otimização de recursos e transformação digital, através de

metodologias e infraestrutura comprovada. Saiba mais em:

https://www.belago.com