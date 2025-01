PREFEITURA DE JAGUARIÚNA VAI INSTALAR BIODIGESTORES NA ÁREA RURAL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, iniciará na próxima semana a instalação de biodigestores para a substituição das chamadas “fossas negras” nas propriedades rurais do município.

A ação é uma iniciativa da Prefeitura em parceria com a The Nature Conservancy (TNC), um dos parceiros do Programa Bacias Jaguariúna, que prevê a instalação de 20 biodigestores em propriedades rurais, visando a substituição das antigas fossas, que contaminam o solo.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, em um primeiro momento, a ação será realizada em uma área piloto em propriedades localizadas na Bacia do Rio Camanducaia que aderiram formalmente ao programa. Depois, o projeto será levado para outras áreas rurais do município.

O biodigestor é um equipamento utilizado para acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica através da ausência de oxigênio. Esse processo é denominado biodigestão. As vantagens da biodigestão através do equipamento são: o reaproveitamento do resíduo orgânico, a produção de fertilizantes e biogás.

