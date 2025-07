Concerto Tons do Brasil encanta o público de Amparo com um show inesquecível da Música Brasileira Sinfônica

(Uma noite emocionante que uniu gerações e culturas por meio da música brasileira)

O concerto Tons do Brasil emocionou o público de Amparo na noite do último sábado, 26 de julho, durante o tradicional Festival de Inverno de Amparo, dando sequência à sua turnê pelo interior paulista que promete encantar mais cidades com sua proposta única de música instrumental. Sob a regência do Maestro Carlos Lima, a Orquestra Lyra Mojimiriana trouxe ao palco versões sinfônicas inéditas de grandes sucessos da música brasileira, envolvendo a plateia com um repertório vibrante que passeou por samba, bossa nova, pop rock e muito mais.

Realizado na Praça Dr. Araújo, o evento teve entrada gratuita e foi marcado por uma atmosfera emocionante, que reforçou a capacidade da música instrumental de conectar gerações e culturas, proporcionando um espetáculo grandioso e inesquecível.

Bruno Wellington, fundador da BW Produções, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da cultura no interior paulista: “O projeto Tons do Brasil representa muito mais do que uma série de apresentações. Ele é uma oportunidade de levar a riqueza da música brasileira a cidades que, muitas vezes, não têm acesso a espetáculos dessa magnitude. Estamos muito orgulhosos em poder promover uma experiência sensorial única, que conecta pessoas por meio da música e celebra nossa identidade cultural de forma inovadora.”

Após Amparo, o concerto Tons do Brasil segue para Piracicaba (16 de agosto), Limeira (17 de agosto) e Monte Alegre do Sul (23 de agosto). Não perca a chance de vivenciar essa experiência única de música brasileira sinfônica ao vivo!

O concerto é uma realização da BW Produções e da Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas, por meio do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo (PROAC-ICMS), com patrocínio da Braspress e Facchini, e apoio do Poupe Bem Supermercados e da Prefeitura de Amparo.

Siga o Instagram da turnê Tons do Brasil para acompanhar todas as novidades e datas dos concertos: @tonsdobrasilprojeto

Sobre a BW Produções

Fundada em 2008, a BW Produções é referência na produção de eventos culturais e esportivos em Paulínia (SP) e região. Com um portfólio diversificado, a empresa já realizou dezenas de espetáculos teatrais, festivais de cinema, eventos de moda sustentável e grandes shows, sempre valorizando a cultura e o entretenimento acessível.

Entre os destaques estão a coprodução da Mostra de Cinema de Paulínia (2012 e 2013), o Paulínia Film Festival (2014), o Comunidade Eco Fashion, e o Mega Show do Trabalhador, que reuniu mais de 18 mil pessoas. No segmento esportivo, produziu eventos como o Pedala Paulínia e a Corrida e Caminhada Paulínia 40 anos, promovendo bem-estar e integração social.

Com um histórico de sucesso e compromisso com a cultura, a BW Produções segue inovando e ampliando seu impacto na cena cultural e esportiva do país.