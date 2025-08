Condo Conference reúne síndicos de alta performance e apresenta soluções para o futuro dos condomínios

Evento exclusivo promovido pela Ekna Eventos em Campinas teve networking qualificado, conteúdo prático e apresentação da revista Caminhos da Região – Edição Condomínios

Na manhã desta sexta-feira (1), Campinas sediou a primeira edição do Condo Conference, evento que reuniu síndicos profissionais, empresas especializadas e nomes influentes do mercado condominial. Com uma programação em formato de imersão, o encontro teve como foco o compartilhamento de experiências, tendências e soluções que impactam diretamente a rotina dos condomínios.

Organizado pela Ekna Eventos, o evento também marcou a apresentação oficial da revista Caminhos da Região – Edição Condomínios, novo produto do Grupo O Regional voltado à divulgação e valorização de empreendimentos e serviços ligados à vida em condomínio.

Com circulação 100% digital, a revista abrange 25 cidades da Região Metropolitana de Campinas, Circuito das Águas Paulista, Baixa Mogiana e Sul de Minas. Além de destacar lançamentos e condomínios consolidados, a publicação reúne conteúdos sobre arquitetura, segurança, inovação, sustentabilidade, legislação, tecnologia, serviços e soluções para o dia a dia condominial.

Conexão regional e profissionalização do setor

Para Marine Vasconcelos, advogada especializada em gestão condominial e uma das idealizadoras do evento, o Condo Conference nasceu com o propósito de conectar síndicos de alta performance e empresas que já atuam com excelência, incentivando a valorização da regionalidade e o fortalecimento do setor.

“Queremos mostrar que, mesmo sendo concorrentes aos olhos do mercado, todos podem ser grandes parceiros. Há espaço para todos trabalharem com qualidade”, afirmou.

A programação incluiu painéis temáticos sobre tendências jurídicas, comodidades, sustentabilidade, tecnologia e soluções financeiras, além de podcasts gravados ao vivo, participação dos patrocinadores e um happy hour de encerramento para fortalecer ainda mais o networking.

Conteúdo prático, tendências e conexões duradouras

Entre os temas em destaque estiveram carros elétricos, mini-mercados, lavanderias, digitalização da comunicação, manutenção predial e inovações na gestão. Também estiveram presentes discussões sobre a gestão jurídica, essencial diante das constantes mudanças na legislação, e o uso dos espaços de lazer como ferramenta de valorização dos empreendimentos.

A síndica Alessandra Nogueira, que atua nas cidades de Sorocaba e Votorantim, ressaltou a importância de encontros como esse.

“O síndico precisa ter bons parceiros. Em eventos assim, você entende os temas atuais, encontra fornecedores confiáveis e amplia sua rede de contatos. Isso reflete diretamente na qualidade de vida dos moradores e na valorização do patrimônio”, disse.

A demanda por infraestrutura para veículos elétricos, por exemplo, já é realidade na rotina de muitos gestores. “Em cerca de 70% dos condomínios que administro, o tema já está em debate com conselhos e moradores”, destacou Alessandra.

Sobre a Ekna Eventos

A Ekna Eventos nasceu dentro do Clube W Condo, coletivo que reúne mais de 200 mulheres do setor condominial. A união de experiências e conexões fez surgir a parceria entre Marine Vasconcelos, Keila Silva e Mariana Mendonça, hoje sócias na realização do Condo Conference.

“A ideia era criar um evento diferente, com foco em conteúdo prático, visibilidade para os parceiros e ambiente de troca real”, explicou Marine.

A expectativa é que o evento entre de vez para o calendário do setor na região. Com público qualificado, painéis relevantes e experiências bem planejadas, o Condo Conference mostrou que profissionalizar o universo condominial é mais do que uma tendência: é uma necessidade.