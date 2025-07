Cosmópolis realiza City Tour especial para terceira idade com roteiro cultural e gastronômico

Passeio contemplou pontos turísticos e históricos da cidade, com direito a café da manhã, acolhimento e momentos de integração para os participantes

O grupo da melhor idade participou de um animado City Tour por pontos turísticos de Cosmópolis, nesta quarta-feira (23). O roteiro original foi adaptado especialmente para proporcionar conforto e acesso aos principais marcos históricos e culturais da cidade.

O passeio teve início com uma acolhedora degustação de café da manhã no empório Lá de Minas, seguido por explicações históricas que enriqueceram a experiência dos participantes. A primeira-dama Isabel Teixeira Felisbino acompanhou o grupo ao longo de todo o trajeto, promovendo acolhimento e interação.

Entre os destinos visitados estavam a tradicional Escola Alemã, a emblemática Ponte de Ferro, a Igreja São Paulo Apóstolo e a região do Matão, além de outros locais que compõem a identidade cosmopolense. O passeio foi encerrado com um delicioso almoço no Pesqueiro Tanque Furado, selando um dia repleto de cultura, memórias e alegria