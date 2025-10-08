Cruzeiro do Sul defende liderança no Superveteranos de Jaguariúna neste domingo

Rodada do Campeonato Municipal será disputada nos campos do Azulão e Altino Amaral a partir das 8h

O Campeonato Municipal de Futebol Superveteranos 2025, promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna, terá mais uma rodada neste domingo (12), com destaque para o Cruzeiro do Sul, que entra em campo defendendo a liderança da competição.

A rodada contará com três partidas, distribuídas entre os campos do Azulão e do Altino Amaral, a partir das 8h da manhã.

Confira os confrontos:

📍 Campo do Azulão

8h – Unidos do Floripa x Cruzeiro Veterano

10h – Independente x Guerreiros Unidos

📍 Campo Altino Amaral

8h – Engra x Cruzeiro do Sul

A competição reúne atletas veteranos em disputas que valorizam o futebol amador e promovem lazer, saúde e integração entre os participantes. O público está convidado a prestigiar os jogos e torcer pelas equipes da cidade.