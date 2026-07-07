Cultura Rock reúne bandas SuperHall e Velaris no feriado de 9 de Julho em Artur Nogueira
Evento acontece na Réplica da Estação, reunindo amantes do rock em mais uma edição da tradicional programação cultural do município
O Cultura Rock acontece nesta quinta-feira (9), reunindo músicos e amantes do gênero em uma noite especial dedicada ao rock nacional e internacional. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e terá apresentações das bandas SuperHall e Velaris, que prometem levar ao público repertórios marcados por clássicos do rock e grandes sucessos dos anos 1990 e 2000.
Tradicional no calendário cultural do município, o Cultura Rock tem como objetivo valorizar artistas, fortalecer a cena musical regional e oferecer opções de lazer e entretenimento para a população. A iniciativa reúne diferentes estilos e vertentes do rock, proporcionando uma experiência diversificada ao público.
SUPERHALL
A SuperHall sobe ao palco do Cultura Rock com “Pitando no Kombão – Tributo a Raimundos”. O projeto nasceu da admiração da banda pelo grupo e da vontade de proporcionar ao público uma experiência inspirada nos shows que marcaram gerações.
O repertório reúne clássicos como Mulher de Fases, Eu Quero Ver o Oco, I Saw You Saying, Pitando no Kombão, Puteiro em João Pessoa e Palhas do Coqueiro, resgatando a essência do rock dos anos 1990 e 2000 misturando hardcore, punk rock, forró e muito peso, fazendo o público cantar do início ao fim e levando ao público a energia que consagrou os Raimundos.
VELARIS
Formada no final de 2025, a Velaris resgata a essência do rock e do metal dos anos 2000. Com influências de bandas como Papa Roach, Linkin Park e Dead Fish, o grupo aposta em apresentações que combinam peso, velocidade e melodias marcantes, proporcionando ao público uma experiência intensa e cheia de energia.