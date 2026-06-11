Artur Nogueira recebe emenda parlamentar de R$ 500 mil para reforçar serviços da Saúde

Recurso destinado pelo deputado federal Carlos Zarattini, a pedido do vereador Beto Baiano, será utilizado na realização de exames e cirurgias

A saúde pública de Artur Nogueira recebeu um importante reforço financeiro com a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil, enviada pelo deputado federal Carlos Zarattini (PT), atendendo a uma solicitação do vereador Beto Baiano (PRD). O recurso será destinado ao custeio de serviços realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, contribuindo para ampliar o acesso da população a exames e procedimentos médicos especializados.

A verba será aplicada na realização de exames de ressonância magnética, tomografias com contraste, testes urodinâmicos e cirurgias ginecológicas, procedimentos considerados essenciais para o diagnóstico e tratamento de diversas doenças e que possuem grande demanda na rede pública municipal.

O vereador Beto Baiano comemorou a conquista e fez questão de agradecer ao deputado Carlos Zarattini pela parceria e pelo compromisso com o município.

“Quero expressar minha gratidão ao deputado federal Carlos Zarattini por atender ao nosso pedido e destinar essa importante emenda parlamentar de R$ 500 mil para a Saúde de Artur Nogueira. Esse recurso será fundamental para auxiliar a Secretaria Municipal de Saúde na realização de exames e cirurgias, garantindo mais qualidade, eficiência e rapidez no atendimento à nossa população. Sabemos das dificuldades enfrentadas por muitas famílias que aguardam por procedimentos e diagnósticos, e essa verba chega para fortalecer o trabalho desenvolvido pela Secretaria e beneficiar diretamente quem mais precisa”, destacou Beto Baiano.

Segundo o parlamentar municipal, a busca por investimentos e recursos junto aos governos estadual e federal tem sido uma das prioridades de seu mandato, especialmente para áreas essenciais como a saúde pública. “O investimento representa um importante avanço para o fortalecimento da saúde em Artur Nogueira, auxiliando na redução das filas de espera e proporcionando maior agilidade no atendimento aos pacientes que necessitam desses serviços”, afirmou Beto Baiano.

A emenda parlamentar permitirá que a Secretaria Municipal de Saúde amplie a oferta de serviços especializados, proporcionando melhores condições de atendimento à população nogueirense. Além de acelerar a realização de exames importantes para diagnósticos precisos, o recurso também contribuirá para a execução de cirurgias ginecológicas, promovendo mais cuidado e qualidade de vida para as pacientes atendidas pela rede municipal.