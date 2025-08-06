CURSO DE PROCESSAMENTO CASEIRO DE BANANA ACONTECE EM JAGUARIÚNA

Realizado pelo Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente da Prefeitura de Jaguariúna, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Sindicato Rural de Amparo, teve início hoje,6, com encerramento previsto para amanhã,7, o Curso de Processamento Caseiro de Banana.

Com 15 participantes ele acontece no Sítio Fortaleza, próximo a Fazenda Cafezal.

A iniciativa tem como objetivo ensinar técnicas e receitas que promovam o aproveitamento integral da fruta, inclusive da casca, contribuindo para a redução de desperdício e a geração de renda.

Durante o curso, os participantes aprendem a produzir diversos alimentos saudáveis e saborosos, como bolos, pães e pratos com biomassa de banana verde. A iniciativa valoriza a banana como um ingrediente versátil e nutritivo, estimulando práticas sustentáveis e criativas na cozinha.

Essa capacitação faz parte do conjunto de cursos oferecidos pelo Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, com o objetivo de valorizar a produção local, incentivar o uso de técnicas sustentáveis e contribuir para o aumento da renda das famílias rurais, fortalecendo a agricultura familiar.

No encerramento amanhã os participantes aprenderão novas receitas, com destaque para “nhoque com biomassa”.

Fotos: Divulgação