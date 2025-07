Deputado Estadual Danilo Campetti visita Pedreira e reforça compromisso com o município

Durante encontro com lideranças locais, parlamentar garantiu apoio para liberação de recursos e projetos junto ao Governo do Estado

Danilo Campetti, Deputado Estadual pelo Republicanos, esteve visitando a cidade de Pedreira na manhã da terça-feira, 22 de julho, sendo recepcionado pelo Prefeito Fábio Polidoro, Vice-prefeita Magda Bellix, vereadores municipais, secretários e diretores da Administração Municipal, além de representantes do partido Republicanos de cidades da região, nas dependências do Centro de Exposições da Praça Ângelo Ferrari.

Danilo César Campetti é Policial Federal, onde fez carreira como agente e professor, foi segurança do Presidente Jair Messias Bolsonaro, é formado em Direito pelo Centro Universitário do Norte Paulista, atuou ainda como Assessor Especial no Ministério da Agricultura e no Ministério da Infraestrutura. Concorreu às eleições de 2022, como Deputado Estadual, recebendo votos em 501 municípios do Estado.

“Pedreira recebe com satisfação a visita do Deputado Estadual Danilo Campetti, homem de confiança do Governador Tarcísio de Freitas e que atua nas áreas de Segurança, Educação, Agricultura, Infraestrutura e Direitos Humanos. Estamos realizando a entrega de um Ofício solicitando a liberação de recursos para a Saúde de Pedreira”, informou durante a reunião o Prefeito Fábio Polidoro.

Durante seu discurso o Deputado Estadual Danilo Campeetti, assumiu o compromisso de trabalhar em favor de Pedreira. “Estaremos nos dedicando não só na viabilização de recursos, mas também, na realização de projetos oferecidos pelo Governo do Estado em favor dos municípios. Pedreira pode contar com mais um deputado na Assembleia Legislativa”, concluiu Danilo Campetti.