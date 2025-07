Desenvolvido na Unicamp, gel cicatrizante acelera tratamento de mucosite em pacientes oncológicos

Feito com extrato de planta nativa do Brasil, o gel tem sido utilizado em pacientes oncológicos para o tratamento de mucosite com testes que apontaram redução significativa no tempo de recuperação

Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) desenvolveram um gel para o tratamento de lesões cutâneas capaz de acelerar processos de cicatrização. Devido à sua eficácia, foi iniciado estudo clínico fase 2/3 com o gel em casos de pacientes oncológicos para o tratamento de mucosite oral — inflamações comuns em casos de cânceres de cabeça, pescoço e transplantes de medula óssea.

O estudo que resultou no gel vem sendo realizado por um grupo multidisciplinar composto por pesquisadores de diversas unidades e centros da Universidade sob coordenação da pesquisadora Mary Ann Foglio, docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da Unicamp. Para o desenvolvimento do gel, foram usados extratos padronizados da Arrabidaea chica Verlot, sinonímia de Fridericia chica L., planta nativa do Brasil.

A partir do extrato da planta, foram desenvolvidas composições farmacêuticas em sistemas de liberação micro e nanoparticulados e lipossomas, assim como os seus processos de obtenção, gerando duas tecnologias protegidas que podem derivar outros produtos para o tratamento de lesões cutâneas. As tecnologias foram licenciadas com apoio da Agência de Inovação Inova Unicamp para o Instituto Sociocultural Brasil China (Ibrachina), que avançará no desenvolvimento e testes das tecnologias

Pesquisa já dura mais de duas décadas

A pesquisa que resultou no gel mucoadesivo cicatrizante teve início em 2003 com o estudo da variabilidade da espécie a partir de amostras da planta de diversas localidades do Brasil. Com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), o estudo monitorou as propriedades químicas e farmacológicas da planta e constatou que algumas de suas variedades produziam as substâncias com propriedades cicatrizantes em maior quantidade.

Após o estudo dessas variedades aliado ao monitoramento dos componentes bioativos e estudos farmacológicos foi possível a padronização do extrato e desenvolvimento da formulação mucoadesiva. Esses dados permitiram o início dos estudos clínicos no ambulatório de oncologia de cabeça e pescoço do Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp e, em seguida, foram ampliados para estudo multicêntrico no ambulatório de transplante de medula óssea do HC e na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (HEMOAM), em Manaus, no estado do Amazonas.

Alternativa eficiente para pacientes em tratamentos oncológicos

Segundo Foglio, o principal uso do gel mucoadesivo tem sido para tratar a mucosite oral, condição que é um desafio no tratamento de pacientes com câncer, podendo surgir como efeito colateral da quimioterapia ou da radioterapia. Nesse sentido, o gel mucoadesivo se apresenta como uma alternativa eficiente para evitar infecções secundárias que comprometem ainda mais a saúde do paciente.

“Muitas vezes o paciente vai a óbito não pelo câncer em si, mas sim pela mucosite oral, que acarreta em outros problemas de saúde, até impedindo que o paciente se alimente”, diz a pesquisadora.

Ela explica que o tratamento da mucosite oral com o gel desenvolvido na Unicamp leva, em média, de dois a cinco dias. É um avanço significativo, considerando que o tratamento convencional com laser pode levar até quinze dias, aumentando o risco de outras complicações de saúde. Para chegar a essa média, foi realizado um estudo clinico randomizado, no qual foi comparado o uso do gel mucoadesivo à base de Arrabidaea chica com o uso de laser.

“Essa redução no tempo de tratamento é muito importante, pois cada dia de um paciente oncológico faz toda a diferença. Quanto mais tempo com a ferida, mais o paciente está vulnerável”, ressalta Foglio.

Segundo a docente, com base nos dados obtidos até o momento, no ambulatório de transplante de medula óssea do HC, foi aprovado pelo comitê de ética, em abril de 2025, um adendo permitindo que todos os pacientes que desenvolverem mucosite oral, após a profilaxia com laser, poderão ser tratados exclusivamente com o gel mucoadesivo de Arrabidaea chica Verlot.

Apresentação adequada pode viabilizar o produto

A atual fase da pesquisa está focada em desenvolver uma apresentação que possibilite o armazenamento do produto em temperatura ambiente, o que diminuiria significativamente os custos de produção, transporte e armazenamento, segundo a pesquisadora.

O extrato da Arrabidaea chica possui um grande poder antioxidante que o leva a uma degradação muito rápida, sendo necessário mantê-lo sob refrigeração para que seja conservado. Uma apresentação que permita seu armazenamento em temperatura ambiente é fundamental para que o produto se torne viável comercialmente.

Tecnologia licenciada e potencial de mercado

Mesmo em fase de testes, com apoio da Inova Unicamp, a tecnologia já foi licenciada para o Instituto Sociocultural Brasil China (Ibrachina). Um dos interesses do Instituto na tecnologia é fazer com que ela chegue ao mercado e melhore a qualidade de vida dos pacientes que sofrem com mucosite oral, explica Li Li Min, docente da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp e coordenador de pesquisa do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPDI) Ibrachina e Ibrawork, que é residente no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, ambiente sob gestão da Inova Unicamp.

“A Inova foi fundamental nesse processo, pois além de viabilizar a execução de um edital e seleção de projetos, também intermediou o licenciamento. A Agência tem sido uma parceira desde a entrada do CPDI no Parque da Unicamp”, ressalta Min.

O contato entre a Ibrachina e a pesquisa com a Arrabidaea chica foi por meio do edital Open Innovation voltado para projetos de inovação na área da saúde humana, aberto pelo Instituto em 2024 dentro da Unicamp. Na ocasião, o projeto coordenado pela professora Mary Ann Foglio foi um dos selecionados pelo edital em um processo que contou com apoio da Inova Unicamp.

Texto: André Gobi – Inova Unicamp

Fotos: Pedro Amatuzzi – Inova Unicamp