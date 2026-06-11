Atleta de Artur Nogueira é homenageado após título paulista de Beach Tennis

Moção aprovada pela Câmara reconhece a conquista de Enrico Halas Lopes no Campeonato Paulista Sub-18

A Câmara Municipal de Artur Nogueira aprovou a Moção nº 017/2026, de autoria do vereador Tiago Vigna, em homenagem ao atleta Enrico Halas Lopes pela conquista do Campeonato Paulista Sub-18 de Beach Tennis.

O título foi conquistado durante a etapa realizada em São José dos Campos, nos dias 30 e 31 de maio. A competição, promovida pela Federação Paulista de Tênis, reuniu 119 atletas e consagrou Enrico como campeão estadual da categoria.

A conquista reforça o destaque do jovem nogueirense no esporte e é resultado de uma trajetória marcada por treinamento, disciplina e dedicação. Com o desempenho nas quadras, Enrico vem ganhando reconhecimento e levando o nome de Artur Nogueira para o cenário esportivo estadual.

Além do título paulista, o atleta também recebeu um wild card para disputar uma etapa do circuito profissional de Beach Tennis, prevista para novembro, na cidade de Franca. A oportunidade representa mais um passo importante em sua trajetória esportiva.

Para o vereador Tiago Vigna, a homenagem valoriza não apenas a conquista individual, mas também o exemplo positivo que o esporte pode oferecer à juventude.

“Conquistas como essa mostram a importância do esporte na formação de valores como disciplina, perseverança e comprometimento. Enrico representa muito bem Artur Nogueira e merece todo o nosso reconhecimento”, destacou o vereador.

A moção aprovada pela Câmara reforça o reconhecimento ao talento e ao empenho do atleta, que inspira outros jovens a acreditarem no esporte como caminho de crescimento, superação e realização de sonhos.

Fonte: Câmara Municipal de Artur Nogueira

Foto: Divulgação

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