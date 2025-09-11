Despertar para a Jornada do Autoconhecimento

Jusimeire Reis nasceu em São Paulo e lá viveu até o início da adolescência. Com o adoecimento de sua avó materna, veio para Santo Antônio de Posse para ajudar a família. Foi assim que conheceu a tão amada cidade, onde acabou ficando e nunca mais voltou à sua cidade natal.

Aqui, ela se desenvolveu, fez amigos, trabalhou, constituiu família e prosseguiu com seus estudos. É formada como Estilista de Moda e em Contoterapia. Atualmente, é também estudante de Psicologia, área na qual encontrou sua paixão por estudar a saúde mental, as emoções e o comportamento humano.

Jusimeire passou por um período de depressão e crises de pânico, experiências que tiveram grande influência em seus estudos e no seu interesse por essa área. Por conta de tudo que vivenciou, criou um projeto social de Contoterapia, por meio do qual pôde ajudar muitas mulheres a se reencontrarem, desenvolvendo autoconhecimento, amor próprio e posicionamento. Esse trabalho ampliou sua visão, e ela tomou para si a missão de ajudar pessoas a se encontrarem.

Ela não para por aí. Através de seus artigos, pretende trazer reflexões, acolhimento e muita inspiração para seus leitores. Jusimeire percebeu, por meio da Contoterapia, que as pessoas precisam se conhecer melhor e se tornarem mais conscientes de sua realidade, aprendendo a fazer um mergulho profundo em si mesmas para assim viverem melhor.

O dia a dia, o trabalho, a rotina e as situações cotidianas podem colocar as mulheres em uma espécie de sono profundo, fazendo com que ajam no “piloto automático”. Elas deixam de olhar para si e para a vida, e então os anos passam sem que percebam. É preciso olhar além, viver, se amar e estar consciente. E, quer saber? Não é um percurso fácil para muitas mulheres, mas é possível quando se tem força de vontade. Vamos juntas percorrer esse lindo caminho de autoconhecimento?