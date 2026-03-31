Dia D de vacinação contra a gripe aplica 361 doses em Artur Nogueira

Campanha segue até 30 de maio nas unidades de saúde do município; nesta primeira etapa, vacina está liberada para grupos prioritários

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, aplicou 361 doses durante o Dia D de vacinação contra a gripe, realizado no último sábado (28). A mobilização aconteceu nas unidades Espaço Mãe e Filho, UBS Terezinha Vicensotti e PSF Coração Criança, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal entre os públicos mais vulneráveis.

Nesta primeira etapa da campanha, a vacina está disponível para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, entre outros (confira lista completa abaixo).

A imunização é a principal forma de prevenção contra a influenza, contribuindo para a redução de casos graves, internações e mortes, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.

CAMPANHA SEGUE NAS UNIDADES DE SAÚDE

A vacinação continua de segunda a sexta-feira nos postos de saúde do município. A dose está disponível nas seguintes unidades: Sacilotto, Coração Criança, São Vicente, Espaço Mãe e Filho, Terezinha Vicensotti, Bom Jardim e Jardim do Lago.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários procurem uma unidade de saúde, levando documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

GRUPOS PRIORITÁRIOS

-Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

-Profissionais de saúde

-Gestantes

-Puérperas

-Professores do ensino básico e superior

-Povos indígenas

-Quilombolas

-Trabalhadores da saúde

-Idosos com 60 anos ou mais de idade

-Pessoas em situação de rua

-Profissionais das forças de segurança e salvamento

-Profissionais das Forças Armadas

-Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

-Pessoas com deficiência permanente

-Caminhoneiros

-Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

-Trabalhadores dos correios

-Trabalhadores portuários

-População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas