Firmes no Caminho chega a Pedrinhas e fica a 18 km de Aparecida

Grupo saiu de Holambra no dia 19 de maio e já percorreu cerca de 300 quilômetros pelo Caminho da Fé, em uma jornada marcada por união, companheirismo e fé

O grupo Firmes no Caminho avançou em mais uma etapa da peregrinação rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. Nesta fase da caminhada, os peregrinos deixaram a cidade de Campos do Jordão por volta das 6h15, enfrentando temperatura baixa, com cerca de 4 graus, e frio intenso logo no início do percurso.

O trajeto do dia teve 32 quilômetros até a Pousada de Pedrinhas. Apesar da distância e do frio, o grupo relatou ter sido abençoado por um dia favorável para a caminhada, com muita neblina e tempo nublado.

Um dos principais desafios da etapa foi a intensa descida de Pedrinhas, com aproximadamente 8 quilômetros de extensão. Durante o percurso, os integrantes também encontraram diversos peregrinos vindos de diferentes partes do Brasil, alguns deles caminhando junto ao grupo.

Por volta das 13h20, os peregrinos chegaram à Pousada de Pedrinhas, onde permanecerão para descanso antes da última etapa da jornada.

Com o percurso concluído, o grupo deixa para trás cerca de 300 quilômetros percorridos desde a saída de Holambra, no dia 19 de maio. A caminhada tem sido marcada por união, companheirismo, compreensão e muita fé.

Neste sábado, 30 de maio, o grupo deve seguir por mais 18 quilômetros até a chegada ao Santuário Nacional de Aparecida, encerrando uma jornada de superação pelo Caminho da Fé.

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