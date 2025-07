Dia do Socorrista: de situações críticas à emoção por salvar vidas, profissionais relembram momentos da carreira

Colaboradores contam bastidores de atendimentos, revelam preparo psicológico e agradecem suporte oferecido pela Renovias

Uma missão mais do que nobre, a de salvar vidas. Nesta sexta-feira, dia 11 de julho, é celebrado o Dia do Socorrista, função marcada por profissionais dedicados ao cuidado e à assistência em situações de urgência nas rodovias da malha viária da Renovias. São eles a primeira linha de defesa na proteção da vida, atuando com rapidez, conhecimento e empatia para prestar atendimento pré-hospitalar a pessoas que necessitam de socorro.

Com uma equipe formada por 36 técnicos de enfermagem de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) (32 motoristas, 4 enfermeiros e 4 médicos), distribuídos por sete bases de atendimento, a Renovias presta sua homenagem a esses verdadeiros heróis das rodovias, e conta histórias de colaboradores com anos de casa.

Em comum, uma enorme paixão: contribuir para o bem-estar e a saúde do cliente da rodovia em momentos de extrema tensão.

“É a vida das pessoas que está em nossas mãos”

Com 20 anos de carreira como técnica de enfermagem, 7 deles dedicados à Renovias, Daiane Lopes Rezende Costa não esconde a satisfação em atuar na profissão que a faz brilhar os olhos. Ciente dos riscos e da necessidade de um atendimento eficaz, revela o segredo para em pouco tempo colaborar para salvar a vida de uma pessoa.

“Em nossa área, precisamos ter empatia, resiliência e saber se colocar no lugar do outro. A vítima não escolhe estar naquele que pode ser o pior momento da vida dela, causado por um acidente, por exemplo, mas eu escolhi estar ali para prestar o melhor atendimento. Muitas vezes é a vida da pessoa que está em nossas mãos, então temos que atuar com amor e dedicação”, contou.

Ela, que trabalha no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) de Casa Branca-SP, relembra um acidente entre uma kombi e caminhão, onde a vítima atendida por ela, em estado grade, se recuperou após um longo tratamento. “É muito prazeroso saber que depois de tudo que essa pessoa passou, conseguiu se recuperar bem e ficou muito agradecida pelo nosso trabalho”, comemorou.

“Ser socorrista é gratificante, não tem dinheiro no mundo que pague isso”

Colega de profissão de Daiane em Casa Branca, Jorge Pires de Moraes Neto (à esquerda da foto principal), com 20 anos de Renovias e carreira na concessionária iniciada como operador de irrigadeira, relata que o controle emocional para um atendimento de excelência é primordial na função.

Ele, que já atuou em situações como fogo em veículos e outros casos de extrema urgência, conta ter na carreira extrema paixão, desempenhando suas atividades com dedicação e amor ao próximo.

“Ser socorrista é muito gratificante, não tem dinheiro no mundo que pague a função de ajudar quem precisa em uma situação de emergência. Faço de coração a tarefa de prestar um suporte básico à vida, levar conforto para quem sofre naquele momento. Seja de dia, de noite, na chuva, estamos prontos para ajudar”, afirmou.

A comunicação via rádio entre operadores de tráfego, Centro de Controle Operacional (CCO) e bases operacionais, reportando as ocorrências na rodovia, é fundamental em sua visão. “Sempre estamos com os olhos na rodovia e os ouvidos no rádio”, disse.

“É um sonho realizado, sempre desejei estar aqui”

Com 23 anos de Renovias, Paulo Augusto Marcelino (ao centro da foto principal) conta que lá atrás, quando ainda atuava em outro setor na concessionária, sonhava em um dia trabalhar como socorrista. Um acidente de automóvel durante obras na rodovia, quando o motorista, ao perder o controle, se chocou contra a defensa metálica e sofreu graves traumas, há mais de 15 anos, despertou seu interesse em ajudar o próximo.

“Naquele dia eu vi o trabalho do pessoal da ambulância, que acabou salvando a vida da pessoa. Logo pensei, ‘como gostaria de trabalhar com isso’. A oportunidade apareceu tempos depois, e desde então é algo maravilhoso. Vale tudo o que a gente faz, nossa luta no dia a dia. É um sonho realizado”, afirmou.

Daiane, Jorge e Marcelino destacam a preocupação da Renovias na capacitação dos socorristas, oferecendo não apenas treinamento, mas equipamentos de proteção, estrutura de materiais e viaturas e ainda um tratamento humanizado por parte dos líderes.

“É um dia de reconhecimento pela nossa missão de salvar vidas, pela coragem que enfrentamos a cada chamado e a dedicação que entregamos em todo atendimento. Ser socorrista é agir com empatia, firmeza e amor ao próximo, mesmo nas situações mais difíceis. Tenho muito orgulho em fazer parte dessa equipe e gostaria de parabenizar todos os nossos socorristas, que possuem o propósito que nos move: o de salvar vidas”, celebrou Wellington Luiz de Freitas, Coordenador de APH da Renovias.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.