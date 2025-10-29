Dominando os Desafios: Um Guia das Perícias do Multiverso

Saudações, viajantes!

Em um universo infinito, onde cada ação pode decidir um destino, saber como usar suas habilidades é a chave para a sobrevivência. No Multiverso, suas perícias não são apenas números — são sua bagagem, seu treino e sua expressão no mundo.

E antes de partirmos para os detalhes, é importante entender: aqui, perícia não é só especialização — é prática, contexto e superação.

Algumas são voltadas para o combate direto, outras para a investigação sutil, e há aquelas que lidam com forças que desafiam a realidade.

Vamos conhecê-las:

Perícias Ofensivas: A Arte do Confronto

Essas são suas ferramentas para quando a diplomacia falha. Cortantes e Físico representam seu domínio com lâminas e combate corporal. Pontaria garante precisão à distância. Já Arcana, Encantamento e Poder lidam com o controle da magia — seja para atacar, modificar itens ou resistir a feitiços.

Perícias Físicas: Corpo e Presença

Aqui, seu físico e sua força de vontade falam mais alto. Acrobacia e Atletismo permitem desde saltos elegantes até escaladas impossíveis. Furtividade e Furto são essenciais para movimentos silenciosos e… “aquisições” discretas. Intimidação, Intuição, Natureza e Vontade refletem sua capacidade de impor respeito, ler situações, sobreviver na selva e resistir a ameaças mentais.

Perícias Mentais: Conhecimento e Engano

O cérebro também é uma arma. Artes e Enganação envolvem criatividade e lábia. História e Investigação permitem desvendar mistérios do passado e do presente. Medicina e Tecnologia curam feridos e dominam máquinas. Estudos Ocultos e Pilotar abrem portas para o sobrenatural e o controle de veículos.

Como Funcionam os Testes?

Quando você tenta algo arriscado, o Mestre pede um Teste de Perícia. Você rola um d20, soma o valor do atributo e da perícia relacionada, e tenta superar a Dificuldade do Teste (DT). Se conseguir, a ação é bem-sucedida. Se falhar, a história pode tomar um rumo inesperado — e isso é parte da diversão!

Por Que Escolher uma Perícia?

No Multiverso, suas perícias não são só bônus em uma ficha. Elas definem como você interage com os mundos. São suas ferramentas narrativas, suas soluções para problemas e sua identidade prática. Você não é só “forte” ou “inteligente” — você pode ser como o Kael, o Investigador, que usa Percepção para encontrar pistas invisíveis e Intuição para perceber mentiras.

Cada perícia abre caminhos únicos para a resolução de conflitos, descobertas e momentos épicos. Elas tornam seu personagem não apenas poderoso, mas verdadeiro.

E aí, pronto para dominar suas habilidades e escrever sua lenda entre os mundos?

