Duas toneladas de maconha são apreendidas pela Força Tática em Mogi Guaçu

Duas toneladas de maconha foram apreendidas pela Força Tática da Policia Militar na manhã desta quinta feira, 4. O entorpecente estava em uma oficina mecânica no Jardim Novo II.

A Força Tática sob o comando do Sargento Amarildo recebeu denuncia de que uma carga de maconha estava guardada em uma oficina mecânica no Jardim Novo II para ser distribuídas para as biqueiras da cidade.

O mecânico era o responsável pela distribuição. O mesmo foi flagrado pela FT em um Voyage, branco. Ao ser abordado os PMS localizaram dois tabletes de maconha no banco do passageiro; Ao ser questionado, o homem confessou que estava em poder de uma grande quantidade de droga, em um caminhão baú, placas de Poços de Caldas. Cerca de 90 pacotes de maconha foi encontrado no baú.

O entorpecente foi pesado em uma empresa na cidade, totalizando cerca de duas toneladas. Outro fato que chamou a atenção dos policiais foi à presença de pacotes verdes, com a bandeira da Colômbia, droga conhecida como Skank, ou super maconha, droga muito mais forte que a normal.

O entorpecente foi encaminhado ao Instituto de Criminalística – IC de Mogi Guaçu para ser analisado. Os PMs Sgt Amarildo, Cb Goulart, Sd Dias, Sgt Oscar, Cb Fabiano, Cb Édson, Cb PM Toledo, Cb PM Dehn, Sd PM Moreira, Sd Kleber, Sd De Cássia, apresentaram o meliante a autoridade, que ratificou a voz de prisão por tráfico de drogas, e o mesmo foi encaminhado para a Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento – UDTE.