Professores da rede municipal de Holambra iniciam capacitação em Inteligência Artificial

Professores do Ensino Fundamental II da rede pública municipal de Holambra iniciaram nesta terça-feira, dia 1º de julho, uma capacitação voltada ao uso pedagógico da Inteligência Artificial. A formação é oferecida por meio de parceria com a empresa DNA, da capital paulista, e tem como objetivo ampliar o repertório dos educadores, promovendo práticas inovadoras em sala de aula.

O trabalho de formação, que ocorre de forma on-line, contará ainda com mais dois encontros nos dias 29 de julho e 5 de agosto, sempre das 18h às 20h. O curso apresenta ferramentas e estratégias que ajudam a personalizar a aprendizagem, tornar o ensino mais dinâmico e preparar os profissionais para os desafios da educação contemporânea.

O diretor municipal de Educação, Henrique Mazotti, destacou a importância da iniciativa para a rede. “Estamos dando um passo importante para integrar a tecnologia à prática pedagógica de forma qualificada”, falou. “Essa formação amplia as possibilidades de atuação dos professores e contribui para um ensino mais significativo e conectado com os alunos”, explicou. O prefeito da cidade, Fernando Capato, ressaltou o compromisso do município com a inovação na Educação. “Holambra será a primeira cidade do Estado a oferecer esse tipo de formação, em parceria com uma empresa especializada. Com essa ação, estamos preparando nossos educadores para os desafios e possibilidades do futuro, colocando a tecnologia a serviço da Educação e do desenvolvimento das nossas crianças e jovens”, afirmou.