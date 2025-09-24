Em Amparo, crianças descobrem o poder do esporte com projeto de Ginástica Rítmica

Iniciativa gratuita fortalece autoestima, cidadania e inclusão por meio do movimento e da arte

A cidade é um dos núcleos do projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos, que há três anos transforma a vida de crianças e adolescentes da rede pública por meio do esporte, da disciplina e da arte.

Com aulas gratuitas no contraturno escolar, o projeto atende 160 alunos na cidade, oferecendo estrutura completa: professores especializados, uniformes, kit esportivo e lanche ao final de cada aula. Mais do que ensinar coreografias, a proposta é desenvolver valores como respeito, responsabilidade, superação e trabalho em equipe.

“A ginástica rítmica, para nós, é só o começo. Por trás de cada aula, existe uma oportunidade de mudança. Estamos falando de crianças que aprendem a acreditar em si, que redescobrem o valor da disciplina, da convivência e da educação. É isso que nos move: ver o esporte transformar vidas de verdade”, declara Bruno Wellington, presidente da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura

Em um país onde milhares de crianças abandonam os estudos ainda no ensino fundamental, projetos como esse se tornam aliados poderosos da educação e da redução da vulnerabilidade social. A ginástica rítmica — frequentemente vista como uma modalidade elitizada — ganha um novo papel quando oferecida de forma gratuita, acessível e com propósito social.

O Projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura e da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, com patrocínio da Ypê e apoio da Fernandez Papel, Guarani Supermercados e HTM.

Sobre a Fábrica

Fundada em 2007, a Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura é uma organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento e execução de projetos voltados à inclusão e transformação social. Presente em diversas cidades do país, a Fábrica tem como missão oferecer condições dignas de vida e cidadania para crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade.

Seguindo os princípios do Pacto Global da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a instituição atua há 18 anos nas áreas de saúde, esporte, cultura e assistência social, com mais de 200 mil pessoas beneficiadas em todo o Brasil.

Saiba mais: www.fabrica.ong.br | Instagram: @fabrica.ong.br

Sobre a Ypê

Marca líder no segmento de limpeza no Brasil, a Ypê oferece uma linha completa de produtos para cuidados com a casa, roupas e corpo. Fundada em 1950, é uma empresa 100% brasileira, com sede em Amparo (SP) e unidades em Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO), Goiânia (GO) e Itapissuma (PE – em construção).

A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, e foi reconhecida como Empresa Pró-Ética 2020-2021 pela CGU. Exporta para mais de 10 países e detém marcas como Atol, Assolan, Tixan e Perfex.

Serviço

Projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos

Local: Educandário Nossa Senhora do Amparo

Endereço: Rodovia SP 95, Km 45 – nº 168 – Bairro Martírio – Amparo/SP

Informações: www.fabrica.ong.br