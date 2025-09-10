Encerramento do JEMPE 2025 emocionou o público presente no Ginásio de Esportes “Vermelhão”

A solenidade de encerramento do JEMPE – Jogos Estudantis do Município de Pedreira 2025, aconteceu na noite da terça-feira, 09 de setembro, nas dependências do Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia.

O JEMPE 2025 foi uma realização da Prefeitura de Pedreira através de suas Secretarias Municipais de Esportes e Lazer, Educação, de Cultura e Economia Criativa, contando com o apoio da Secretaria de Saúde, através da Central de Ambulâncias, Secretaria de Segurança e Cidadania com a Guarda Municipal e de Mobilidade Urbana, em parceria com o Esporte Clube Santa Sofia e Clube Náutico Joaquim Carlos.

A solenidade de encerramento contou com a presença da Secretária de Políticas Públicas para a Mulher do Estado de São Paulo, Valéria Bolsonaro, sendo recepcionada pela Vice-prefeita Magda Bellix, Primeira-dama Vanessa Marinelli Polidoro, secretárias de Educação Mariangela Rodrigues e de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão, além da Comissão Organizadora composta por Ana Maria Cartarozzi Ferrari e Egle Silmara Nery Olivari, além de vereadores, secretários e diretores municipais, diretoras das escolas participantes e convidados.

Jempinho, Mascote do JEMPE, recepcionou os atletas das escolas estaduais e particulares que disputaram os Jogos Estudantis 2025, sendo: Escola Católica Sant’Ana Mãe e Mestra, Escola Estadual Ana Ferrari Rossi; Colégio Anglo; APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; Colégio DUX; Escola Estadual Professor João Alvarenga; Escola Estadual Cel. João Pedro de Godoy Moreira; Escola Estadual Luiz Bortoletto e Escola Estadual Dr. Sylvio de Aguiar Maya.

Nesta edição, a Comissão Organizadora do JEMPE, homenageou os alunos da Escola Ana Ferrari Rossi, os irmãos Bruno Otávio Muniz da Silva e Ana Júlia Muniz da Silva, que infelizmente faleceram no sábado, 06 de setembro, em um incêndio ocorrido em sua residência, uma tragédia que abalou toda a cidade.

O Prefeito Fábio Polidoro, que se encontrava em Brasília, deixou uma mensagem exibida no Telão, agradecendo a Emenda Parlamentar da então Deputada Estadual Valéria Bolsonaro para a realização dos Jogos Estudantis, as escolas e seus alunos pela participação e a todos que estiveram colaborando para a realização e o sucesso do JEMPE.

“Nossos agradecimentos a todos os secretários municipais envolvidos, além é claro, a Comissão Organizadora, os diretores e professores que nos auxiliaram na organização e os voluntários. Parabéns aos alunos pela dedicação, amizade e raça demonstradas durante toda a competição”, destacaram as secretárias de Educação Mariangela Rodrigues, e de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão.

“Estiveram participando desta edição do JEMPE cerca de 950 alunos, disputando as categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil, com jogos nas dependências do Estádio Municipal, Clube Náutico Joaquim Carlos, Esporte Clube Santa Sofia e Quadra de Esportes Alcides Defendi, na Vila São José”, enfatizou o Secretário de Esportes e Lazer Emerson de Godoy

“A solenidade de apagar da Pira Olímpica contou com a participação dos atletas perfeitos dos jogos 2025. Outro momento de grande emoção foi o recolher da Bandeira do JEMPE, que esteve estendida no Ginásio de Esportes durante todo o período dos jogos, recolhida pelos Professores de Educação Física”, ressaltaram as organizadoras Ana Maria Cartarozzi Ferrari e Egle Silmara Nery Olivari.

O Diretor Artístico da solenidade de encerramento, João Paulo Nascimento, enfatizou que tudo foi pensado para a felicidade do público e atletas. “O sistema de iluminação apresentou o que há de mais tecnológico, mais uma vez contamos com apresentações da equipe Sabatino Brothers, parabéns a todos os envolvidos nas solenidades de abertura, encerramento e durante os Jogos Estudantis”, concluiu.

A Comissão Organizadora realizou a premiação da Torcida Campeã do JEMPE 2025, do Concurso de Paródia com tema ‘Drogas, Tõ Fora’, e dos Jogos Estudantis. A Escola Campeã, com 275 pontos, dos Jogos Estudantis do Município de Pedreira em 2025, da Melhor Torcida e melhor Paródia, foi a Escola Estadual Dr. Silvio de Aguiar Maya.