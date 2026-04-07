Engavetamento com quatro veículos deixa cinco feridos na SP-340 em Mogi Mirim

Colisão ocorreu durante chuva e mobilizou equipes de resgate na manhã desta terça-feira

Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou cinco pessoas levemente feridas na manhã desta terça-feira, 7 de abril, no km 155 da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim.

De acordo com informações da concessionária responsável pelo trecho, o acidente envolveu uma van, uma carreta e dois carros de passeio. Após a colisão, a carreta seguiu viagem, mas foi localizada pouco depois em um posto de serviço nas proximidades.

O acidente ocorreu em meio a condições climáticas adversas, com registro de chuva no momento da ocorrência, o que pode ter contribuído para o engavetamento. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram atendimento às vítimas no local.

Apesar do impacto, apenas o acostamento precisou ser interditado, sem registro de congestionamento até o momento. Profissionais também atuaram na orientação do tráfego para garantir a segurança dos motoristas que passavam pela rodovia.

Até a última atualização, não havia informações sobre a dinâmica do acidente e as causas ainda devem ser apuradas.

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