Equipes de Amparo avançam às semifinais em torneios regionais de vôlei adaptado e futsal feminino

Times da Secretaria de Esporte e Juventude garantem vaga na próxima fase da Copa Jaguariúna e dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista

As equipes da Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo seguem se destacando nas competições regionais. No último sábado (20), a equipe 70+ de voleibol adaptado feminino conquistou a vaga nas semifinais da Copa Jaguariúna, após vencer Valinhos por 2 sets a 0 e ser superada por Campinas (Andorinha) pelo mesmo placar, em jogos realizados na cidade de Valinhos.

Representaram Amparo as atletas: Lilia, Cali, Thereza, Cida, Lucinha, Dirce Frizzo, Julia, Mercedes, Meg, Lúcia Pavan, Helô e Claudete, sob orientação da professora Cassandra. A equipe agora aguarda a definição das adversárias e da data da semifinal.

Já na noite de sexta-feira (12), em rodada extra dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista, a equipe sub-17 de futsal feminino de Amparo venceu Holambra por 6 a 2, jogando no ginásio do Centro Esportivo Jonas da Silveira Cunha, no Jardim Figueira. Apesar de um primeiro tempo com dificuldades na finalização, as meninas da SMEJ se recuperaram na etapa final e garantiram a vitória.

Com esse resultado, o time conquistou sua quarta vitória na competição e já garantiu o primeiro lugar na fase classificatória, mesmo com uma rodada ainda a ser disputada. A semifinal acontecerá em Holambra, no dia 28 de setembro.