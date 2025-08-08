Escola Florestan Fernandes é campeã geral dos Jogos Escolares do Ensino Fundamental II

Nesta sexta-feira (8), foi encerrada a edição dos Jogos Escolares do Ensino Fundamental II, que reuniu estudantes em diversas modalidades esportivas ao longo da semana. Para o ensino médio, os jogos continuam na próxima semana, a partir de segunda-feira (11) até sexta-feira (15).

O último dia de competições contou com provas de atletismo, partidas de tênis de mesa e basquete, fechando o evento com muita energia e espírito esportivo.

A classificação geral ficou assim: 1º lugar: Escola Florestan Fernandes – 130 pontos 2º lugar: Montessori – 108 pontos 3º lugar: EMEB Nicolau Nolandi – 102 pontos 4º lugar: EMEB Cecília Meireles – 26 pontos

Com excelente desempenho em várias modalidades, a Escola Florestan Fernandes conquistou o título de campeã geral, celebrando mais uma vitória para sua história esportiva.

A Secretaria de Esportes enfatiza a importância de todo o corpo docente envolvido e que colaborou para a realização dos jogos.