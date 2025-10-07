Escola Santo Antônio recebe palestra sobre Fake News
Na tarde desta terça-feira, 7 de outubro, a Escola Estadual Santo Antônio recebeu uma palestra voltada aos alunos dos primeiros anos sobre o tema fake news. A iniciativa teve como objetivo conscientizar os jovens sobre a importância de identificar e combater a desinformação, especialmente nas redes sociais.
A palestra foi conduzida pela jornalista Amanda Sisti, responsável pela comunicação institucional da Prefeitura de Santo Antônio de Posse. Durante o encontro, ela apresentou exemplos práticos e reflexões sobre o impacto que as notícias falsas podem causar na sociedade, reforçando a importância de verificar informações antes de compartilhá-las.
“Ao produzir ou analisar informações, tenham senso crítico, seja nas notícias veiculadas ou no próprio cotidiano. Antes de concluir uma pauta, pensem: será que está bom? Será que tem algum erro? Será que eu posso fazer melhor que isso?”, destacou Amanda durante a apresentação.
A atividade contou com a participação ativa dos alunos, que, por meio de dinâmicas, puderam opinar sobre manchetes e aprender a identificar se seriam ou não notícias falsas. Também foram apresentados exemplos de casos nacionais e internacionais, tornando o aprendizado mais concreto e atual.