Espetáculo “O Reino Encantado” estreia em Campinas no próximo dia 19

Apresentações seguem em cartaz até dia 23 com entrada gratuita

Nos dias 19, 22 e 23 de setembro, a cidade de Campinas recebe a estreia do espetáculo “O Reino Encantado”, que promete encantar crianças e adultos. Com sessões no período da manhã e da tarde, o espetáculo gera identificação com o público trazendo magia, ensinamentos e consciência ambiental para quem assiste. As apresentações gratuitas com indicação etária para toda a família, tem direção de Carla Fioroni, conhecida do grande público por seu marcante papel como Ernestina, na novela Chiquititas do SBT.

“Carla imprime ao espetáculo um toque especial, unindo humor, sensibilidade e mensagens importantes para crianças e adultos. A experiência e carisma de Fioroni faz a trama prender os espectadores do início ao fim. Queremos que as crianças se divirtam, mas também percebam que cuidar do planeta é uma responsabilidade de todos. E que a união familiar é fundamental para enfrentarmos qualquer desafio”, afirma a autora e atriz, Meire Moraes.

Com entrada gratuita e classificação livre, “O Reino Encantado” é uma oportunidade imperdível para famílias vivenciarem juntas a magia do teatro e refletirem sobre a importância da sustentabilidade. Mais do que uma aventura, “O Reino Encantado” aborda de forma lúdica a proteção ambiental e o valor dos laços familiares, mostrando que a união, o respeito e o cuidado são essenciais tanto para a natureza quanto para as pessoas.

Este projeto é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura Economia e Indústria Criativas por meio do edital PROAC – Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, com a produção da MM Produções, patrocínio da Miracema, parceria Think Projetos e apoio da Lumax Produções.

SERVIÇO

O Reino Encantado

Data: 19/09/2025 (sexta-feira) | Horários: 13h e 14h

Local: Casa da Criança | R. Pedro Domingos Vitalli, 160 – Parque Itália, , Campinas – SP

Entrada: gratuita | Indicação etária: Livre

Data: 22/09/2025 (segunda-feira) | Horários: 08h e 09h

Local: Cei pastor Billy Graham | R. Juvenal de Oliveira, 45 – Jardim São Domingos, Campinas

Entrada: gratuita | Indicação etária: Livre

Data: 23/09/2025 (terça-feira) | Horários: 09h e 14h

Local: CEPROMM – Centro de Promoção para um Mundo Melhor | R. Corumbataí, 254 – Jardim Itatinga, Campinas

Entrada: gratuita | Indicação etária: Livre

SINOPSE

A trama acompanha uma menina que vive com a mãe e visita o pai, um biólogo e cientista, aos domingos. Apaixonado pela natureza, ele constrói uma máquina por acreditar na existência de seres minúsculos que habitam o jardim. Em um acidente inesperado, a máquina é acionada e transporta a menina para o jardim da casa em tamanho minúsculo, revelando um mundo encantado, repleto de personagens mágicos e lições sobre a importância de preservar o meio ambiente.

FICHA TÉCNICA

Texto e Músicas: Meire Moraes | Direção: Carla Fioroni | Elenco: Maria Clara Lisboa, Ana D’Abreu, Igor Rosa, Edivaldo Zanotti, Meire Moraes, Maira Cardoso, José Inácio | Contrarregra: Adrielly Milene | Sonoplastia: Wesley Rodrigo | Luz: Marcelo Mauro | Produção: MM Produções | Apoio: Lumax Produções | Patrocínio: Miracema | Parceria: Think Projetos | Incentivo: PROAC – Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo | Informações: (19) 39296822 | (19) 9 81950024 | (19) 982106869