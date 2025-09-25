Espetáculo sobre Legião Urbana e suas influências literárias acontece neste fim de semana em Pedreira

Apresentações unem música e literatura em evento gratuito nas bibliotecas públicas da cidade

A cidade de Pedreira recebe neste fim de semana o espetáculo “Legião Urbana e suas influências literárias”, uma imersão musical e poética que conecta o repertório da banda ao universo literário que inspirou Renato Russo. A iniciativa é da banda Tempestade, com apoio da Lei Aldir Blanc, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pedreira, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A primeira apresentação acontece neste sábado, 27 de setembro, às 19h30, na Biblioteca Pública Municipal “João Luiz Alvarenga”, com capacidade limitada a 100 assentos. A segunda ocorre no domingo, 28 de setembro, às 16h, na Biblioteca Comunitária “Meu Mundo Feliz”, no Jardim Marajoara.

O espetáculo ao vivo propõe uma experiência sensorial única, que revela os autores, frases e obras literárias que influenciaram as composições da Legião Urbana. Clássicos como “Pais e Filhos” ganham nova dimensão à luz das referências literárias que ajudaram a moldar suas letras, aproximando o público da sensibilidade artística de Renato Russo.

A proposta busca valorizar a cultura local, promovendo o acesso gratuito a manifestações artísticas que dialogam com a formação intelectual e emocional do público. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (19) 99870-9452.