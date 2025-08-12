ESTAÇÃO DE GUEDES VOLTA A RECEBER ‘CAFÉ COM VIOLA’ NO DIA 31 DE AGOSTO

O Centro de Cultura Caipira de Jaguariúna, na Estação de Guedes, será mais uma vez palco do Café com Viola no próximo dia 31 de agosto. O evento será realizado das 9h às 12h e tem entrada gratuita.

A programação contará com apresentação da Orquestra Municipal Violeiros do Jaguary, grupo que traz no repertório o melhor da música raiz brasileira. Os visitantes também poderão desfrutar de um delicioso café e bolo oferecidos gratuitamente ao público.

Realizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o Café com Viola já se consolidou como uma das principais atrações culturais da cidade, celebrando a identidade e a história locais.