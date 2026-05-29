Estado amplia vacinação contra Influenza e Posse passa a imunizar toda população acima de 6 meses

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) amplia, a partir da próxima segunda-feira (1º), a vacinação contra a Influenza para toda a população acima de 6 meses de idade nos 645 municípios paulistas. Com a medida, Santo Antônio de Posse também passa a disponibilizar a imunização para toda a população dentro da faixa etária autorizada.

A ampliação da campanha tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e reduzir a circulação do vírus da gripe, principalmente neste período de maior incidência de doenças respiratórias.

No município, a vacinação será realizada nas unidades de saúde, das 9h às 16h. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, CPF e, se possível, a carteira de vacinação.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da imunização, principalmente para os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades, que possuem maior risco de desenvolver complicações causadas pela Influenza.

Além da vacinação, a orientação é para que a população mantenha os cuidados preventivos contra doenças respiratórias, como higienização frequente das mãos, ambientes arejados, hidratação e alimentação saudável.