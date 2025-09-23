Estudantes de Mogi Guaçu representam a região na 16ª Feteps, uma das maiores feiras tecnológicas do país

Dois projetos de alunos da Etec local integram a seleção de 34 trabalhos da região de Campinas para a feira promovida pelo Centro Paula Souza

Considerada um dos maiores eventos acadêmicos do Brasil voltados à inovação, criatividade e empreendedorismo jovem, a Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps) chega à sua 16ª edição com a participação de estudantes de Mogi Guaçu. Neste ano, dois projetos desenvolvidos por alunos da Etec do município foram selecionados entre os 157 que estarão expostos presencialmente no evento, realizado de 30 de setembro a 3 de outubro no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Ao todo, 34 projetos representam a região de Campinas, vindos de cidades como Americana (10), Jundiaí (4), Itatiba (3), Campinas (3), Indaiatuba (3), Hortolândia (2), Leme (2), Mogi Guaçu (2), além de Araras, Nova Odessa, Pirassununga, Rio Claro e Santa Bárbara d’Oeste, com um projeto cada.

Os trabalhos foram criados por grupos de até três alunos, com foco em soluções criativas, sustentáveis e de impacto social. Todos seguem os princípios dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da Agenda 2030 da ONU.

Entre os destaques desta edição estão aplicativos para inclusão de pessoas com deficiência auditiva, soluções em mobilidade urbana com uso de energia solar, além de projetos voltados à saúde, meio ambiente e acessibilidade digital.

A Feteps é promovida pelo Centro Paula Souza, responsável pelas Etecs e Fatecs do Estado de São Paulo. Nesta edição, foram inscritos 1.549 grupos, dos quais 250 foram selecionados — sendo 157 para a mostra presencial e 93 para a versão online. A visitação é gratuita e aberta ao público mediante credenciamento.