EVENTO EM JAGUARIÚNA DISCUTE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NESTE SÁBADO

Neste sábado, dia 23 de agosto, Jaguariúna será palco de um dos eventos mais relevantes da região voltados para inovação e tecnologia. O Simpósio de Transformação Digital InovaEduK, realizado em parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna e o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), acontecerá das 8h às 13h, no Anfiteatro do Campus II da UniFAJ.

Aberto ao público, o simpósio reunirá empresários, profissionais dos mais diversos setores produtivos — como tecnologia, agronegócio, saúde e educação —, além de estudantes, representantes do poder público e entusiastas do ecossistema de inovação.

A programação foi estruturada para promover um diálogo qualificado entre o setor público, privado e acadêmico, discutindo os rumos da transformação digital como motor de desenvolvimento regional. Entre os temas estratégicos, estão: Cidades Inteligentes, Saúde, Indústria e Educação e Inovação.

Segundo os organizadores, a iniciativa busca estimular conexões e parcerias que fortaleçam a economia e ampliem as oportunidades para Jaguariúna e toda a região.

Simpósio de Transformação Digital

Data: 23/08

Horário: 8h às 13h

Local: Anfiteatro do Campus II da UniFAJ

Rod. Campinas-Mogi Mirim, s/nº – km 127 – Tanquinho Velho, Jaguariúna

Link para inscrições: https://www.even3.com.br/simposio-de-transformacao-digital-inovaeduk-608700