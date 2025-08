EXPOPET ACONTECE NESTE DOMINGO EM JAGUARIÚNA

A ExpoPet Jaguariúna 2025, um dos maiores eventos dedicados ao mundo pet da região, será realizado neste domingo, dia 3 de agosto, das 9h às 17h, no Boulevard do Centro Cultural, em Jaguariúna. Com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, a feira terá entrada gratuita e atrações contínuas ao longo do dia.

Idealizada por Cinthia Murias Oliveira Santos e Stefany Cadamuro Fernandes, a ExpoPet oferece uma experiência completa ao público, mesclando feira de produtos e serviços, palestras, adoção responsável, convivência com animais e muita diversão para todas as idades.

A estrutura do evento contará com: estandes de marcas e empresas do setor pet, com lançamentos, produtos exclusivos e promoções; área de adoção com a participação de ONGs locais, incentivando a adoção consciente; espaço para palestras e workshops, com temas sobre cuidados, bem-estar animal e empreendedorismo pet; Espaço Kids educativo; desfile pet com camarim temático, área de alimentação, e a tradicional e animada Cãominhada.

Serviço:

ExpoPet Jaguariúna 2025

Data: 03/08 (domingo)

Horário: das 9h às 17h

Local: Boulevard Pedro Abrucêz do Centro Cultural de Jaguariúna

Entrada gratuita

Foto: arquivo